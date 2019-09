Uragano Dorian, i cieli della East Coast si tingono di viola dopo il passaggio della tempesta [FOTO e VIDEO]

Se dovessimo fidarci dei post su Twitter, il cielo sopra alcune zone della Florida e della East Coast statunitense è diventato viola dopo il passaggio dell’uragano Dorian. Il social network, infatti, è stato inondato da foto di cieli di colore viola, come è possibile vedere nella gallery scorrevole in alto a corredo dell’articolo e nel video in fondo. “Il cielo era letteralmente viola stasera, bellissimo effetto post-uragano”, è stato uno dei tanti commenti. “La tempesta ci ha lasciato un bellissimo cielo viola”, ha scritto un altro utente. Il fenomeno è stato osservato anche verso nord fino al Maryland, nel momento in cui stavano arrivando le nuvole di Dorian.

Eppure alcuni meteorologi di AccuWeather, l’autorevole centro meteorologico statunitense, sono scettici davanti a queste immagini. Ci si chiede se gli utenti abbiano utilizzato filtri per donare al ciel questo colore. “Per quello che può valere, si può vedere una sfumatura viola sulle cose nelle foto, non solo il cielo. Devo dire questo, però: ci sono state molte foto diverse e scattate da diverse persone, quindi non tutti sono stati lì fuori a giocare con i filtri”, ha detto uno degli esperti. Ci sono delle ragioni scientifiche che possono spiegare un cielo viola. “È la dispersione della luce che causa la rifrazione che fa sì che i colori appaiano in quel modo. Non so se questo ha qualcosa a che fare con l’uragano”, ha detto Dan Kottlowski, esperto di uragani di AccuWeather.

Le molecole e le piccole particelle nell’atmosfera cambiano la direzione dei raggi di luce, provocandone la dispersione, ha spiegato a ScienceDaily.com Steven Ackerman, professore di meteorologia della UW-Madison. La dispersione influenza il colore della luce che proviene dal cielo, ma i dettagli sono determinati dalla lunghezza d’onda della luce e dalle dimensioni delle particelle, ha aggiunto Ackerman. Il blu e il viola a lunghezza d’onda breve sono dispersi dalle molecole presenti nell’aria molto più degli altri colori dello spettro. Ecco perché la luce blu e viola raggiunge i nostri occhi da tutte le direzioni in una giornata limpida, secondo Ackerman, ma poiché non vediamo molto bene il viola, il cielo appare blu. Durante il tramonto e l’alba, il sole è basso sull’orizzonte, quindi la luce attraversa più aria di quanto non faccia a mezzogiorno e questo determina una maggiore dispersione. “Più atmosfera significa più molecole che disperdono la luce viola e blu dai nostri occhi. Se il percorso è abbastanza lungo, tutta la luce blu e viola si disperde fuori dal nostro campo visivo. Gli altri colori continuano verso i nostri occhi. Ecco perché i tramonti sono spesso gialli, arancioni e rossi”, ha spiegato Ackerman.

Ma i colori cambiano quando sono coinvolti gli uragani. Le nuvole e l’umidità di un uragano distorcono la luce solare, quindi invece del solito tramonto rosso-arancione, se ne vede uno viola, come in questo caso. “Si vede un tramonto normalmente, ma ci sono nuvole basse al di sotto dell’uragano che stanno distorcendo i colori del normale tramonto per farlo sembrare viola. È come vedere attraverso un filtro”, ha aggiunto Steve Fundaro, esperto di tempeste, a First Coast News.

Un cielo di simili colori è apparso anche dopo gli uragani Florence e Michael del 2018.