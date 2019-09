Uragano Dorian, “effetti catastrofici”: vittime e devastazione nelle Bahamas, coprifuoco ed evacuazioni in USA [GALLERY]

Almeno cinque persone sono morte nelle Bahamas settentrionali a causa degli effetti devastanti dell’uragano Dorian, che continua a colpire l’area con fortissimi venti e piogge torrenziali. Il passaggio ha provocato anche 21 feriti, oltre a “devastazioni senza precedenti“, come riferito dal premier Hubert Minnis, secondo cui il Paese si trova “nel pieno di una tragedia storica“. Le isole Abaco sono state le più colpite. Le inondazioni e le interruzioni di corrente e comunicazioni stanno complicando la ricerca delle vittime e la valutazione dei danni. L’uragano dovrebbe spostarsi verso nord-ovest e raggiungere nelle prossime ore la parte meridionale dello Stato della Florida.

Dichiarato lo stato di emergenza in 4 Stati USA, lungo la costa sudorientale del Paese. La contea di St. Johns in Florida ha emesso un ordine di evacuazione obbligatorio.

Tra le evacuazioni in corso in Florida in vista dell’arrivo dell’uragano Dorian c’è anche quella dei detenuti: 2mila carcerati in prigioni vicine alla costa, ritenute non abbastanza sicure, sono stati spostati in altri penitenziari.

Il sindaco di Londra Sadiq Khan si è scagliato contro il presidente Donald Trump perché ha giocato a golf mentre sugli USA incombe il mostruoso uragano: “E’ certamente molto impegnato a gestire l’uragano dal campo da golf“, ha dichiarato Khan a Politico. Trump ha trascorso il Labor Day (la festa dei lavoratori che in USA si celebra ogni primo lunedì di settembre) nel suo National Golf Club della Virginia.

Dorian al momento è praticamente fermo sopra le Bahamas, che sta flagellando da quasi 2 giorni. I suoi movimenti sono talmente lenti da sembrare quasi impercettibili. L’uragano si trova a 160 km da West Palm Beach e fa registrare venti di 209 km/h. In Florida il National Weather Center registra venti sostenuti di 80 km/h a Jupiter e Palm Beach.

Al momento l’uragano ha causato 2.700 cancellazioni, inclusi i voli dagli Stati Uniti per e dalle Bahamas.

I parchi giochi Disney di Topolino in Florida sono stati chiusi e riapriranno quando l’uragano sarà passato e si sarà certi che è sicuro riaprire. Chiusi anche l’ESPN Wide World Sport e il Blizzard Beach Water Park.

Anche la riapertura del parco Legoland dipende dalla traiettoria di Dorian: “I nostri pensieri e le nostre preghiere sono con coloro che risentono dell’impatto dell’Uragano Dorian. La sicurezza dei nostri dipendenti e dei nostri ospiti è la nostra priorità,” ha affermato in una nota Legoland.

Allerta in Georgia: Savannah, una delle città più antiche degli Stati Uniti, è stato ordinato il coprifuoco: sarà in vigore dalle 21 locali di martedì fino alle 6 del mattino di mercoledì.

Una particolare rassicurazione arriva da Gatorland, il parco di animali selvatici della Florida considerato il paradiso dei coccodrilli: “Gli animali sono al sicuro. Se vedrete un coccodrillo sulla vostra strada non sarà uno dei nostri“, ha dichiarato Mark McHugh, l’amministratore delegato del parco, spiegando che gli alligatori sono in grado di affrontare un’emergenza come quella di Dorian immergendosi a lungo per mettersi al riparo.

L’uragano Dorian è il secondo più potente registrato nell’Atlantico e il più potente a colpire le Bahamas dove ora sta provocando “effetti catastrofici“. Un evento eccezionale che, come ha sottolineato anche The Economist, è indice di una tendenza che negli ultimi anni continua a fare registrare record dopo record sulle coste atlantiche nell’emisfero settentrionale. Fenomeni atmosferici che sono conseguenze dei cambiamenti climatici, che portano all’estremizzazione degli eventi e, soprattutto, ad un aumento nella frequenza di situazioni un tempo eccezionali, come le ondate di calore o le inondazioni.