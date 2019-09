Allerta Meteo, conferme sull’arrivo dell’Uragano Dorian in Europa la prossima settimana: le MAPPE e gli ultimi aggiornamenti

L’Uragano Dorian che da oltre 48 ore sta flagellando le Bahamas, minaccia la Florida e l’east coast degli Stati Uniti d’America dove risalirà in settimana passando da Jacksonville, Charleston, Wilmington, Norfolk, Washington, Baltimora, Filadelfia, New York e Boston, per poi abbattersi nel weekend sul Canada orientale, colpendo con violenza prima la Nuova Scozia, poi l’isola del Principe Edoardo e infine, tra Domenica 8 e Lunedì 9 Settembre, l’isola di Terranova.

Gli ultimi aggiornamenti confermano il suo probabile arrivo la prossima settimana anche in Europa: potrebbe abbattersi sull’Islanda o addirittura sul Regno Unito dopo il 12 Settembre, provocando ripercussioni a catena sull’evoluzione climatica stagionale nel continente europeo.