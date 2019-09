L’Oceano Atlantico “raddoppia”: gli Uragani Dorian e Gabrielle si dirigono verso l’Europa [MAPPE]

Non solo l’Uragano Dorian, ma anche un’altra tempesta tropicale, soprannominata Gabrielle e in procinto di elevarsi a uragano di 1ª Categoria sulla scala Saffir-Simpson, si muove verso l’Europa. L’oceano Atlantico, così, “raddoppia” l’Allerta Meteo incombente sul Vecchio Continente. L’Uragano Dorian sarà il primo ad arrivare in Europa, muovendosi dal Canada verso la Groenlandia e l’Atlantico settentrionale: arriverà su Islanda e Regno Unito tra Martedì 10 e Mercoledì 11 Settembre. Poco dopo seguirà Gabrielle, che avrà una traiettoria più meridionale e colpirà in pieno l’Irlanda nella giornata di Giovedì 12 Settembre, per poi estendersi al resto delle isole Britanniche.

Come già anticipato nei precedenti aggiornamenti di MeteoWeb, l’arrivo di queste tempeste oceaniche determineranno ripercussioni a catena in tutt’Europa, aprendo una fase di forte maltempo che interesserà anche l’Italia. Ecco le pagine utili per seguire la situazione meteo in tempo reale:

Previsioni Meteo, bollettini, allerte e notizie di scienza con l’APP di MeteoWeb per iPhone e iPad: click qui per scaricarla dall’App Store

Previsioni Meteo, bollettini, allerte e notizie di scienza con l’APP di MeteoWeb per tutti i dispositivi Android: click qui per scaricarla da Google Play