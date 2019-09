L’uragano Dorian come non l’avete mai visto: le immagini dall’interno dell’occhio con uno show di fulmini [FOTO e VIDEO]

Ci vogliono coraggio e aviatori e meteorologi speciali per volare direttamente all’interno di un uragano, soprattutto se l’uragano in questione è di categoria 5. Come Dorian, la potentissima tempesta che minaccia la costa orientale statunitense dopo aver già devastato le Bahamas. Superare la turbolenza e i venti più forti per raccogliere dati fondamentali sulla tempesta che serviranno ai modelli e ai meteorologi per salvare vite umane: questo lo scopo di questo tipo di missioni. E le immagini sono davvero mozzafiato.

Immaginate di “sfondare” il muro dell’occhio dell’uragano e di arrivare proprio nell’occhio, lì dove non ci sono più nuvole, venti e il cielo completamente limpido è visibile al di sopra. Il muro dell’occhio sale verso la tropopausa tutto intorno. Poiché somiglia alla vista dall’interno di uno stadio, prende il nome di “effetto stadio”. Solo i “cacciatori di uragani” osservano regolarmente questa vista spettacolare.

Le immagini della gallery scorrevole in alto a corredo dell’articolo e dei video in fondo mostrano l’”effetto stadio” all’interno dell’occhio di Dorian. Sono state catturate l’1 settembre dal meteorologo Garrett Black a bordo di un aereo utilizzato per queste missioni. Oltre a queste eccezionali immagini, l’uragano Dorian ha creato un altro incredibile spettacolo durante la notte. Producendo molti fulmini, Dorian ha generato un vero e proprio spettacolo di scariche elettriche che ne illuminavano l’occhio! Queste immagini sono una delle viste più rare ed eccezionali.

Dorian è il 2° uragano più forte mai registrato nell’Atlantico dopo Allen del 1980 e potrebbe uguagliare per la forza dell’impatto a terra il primato dell’uragano del Labor Day del 1935.