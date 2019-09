Uragano Dorian: si temono migliaia di dispersi, il bilancio delle vittime destinato ad “aumentare significativamente” [GALLERY]

A seguito del passaggio dell’Uragano Dorian, si teme che almeno 2.500 persone siano disperse: lo hanno reso noto le autorità locali, prevedendo che il bilancio delle vittime, attualmente di 50 morti, sia destinato ad “aumentare significativamente“.

Carl Smith, portavoce dell’Agenzia per la gestione delle emergenze, ha precisato che la lista dei dispersi non è stata verificata tenendo conto delle persone evacuate o che hanno trovato riparo nei rifugi allestiti dal governo. “La verifica degli elenchi è in corso“, ha dichiarato Smith.