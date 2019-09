Uragano Dorian, massima allerta negli USA: tornado outbreak, inondazioni e forti venti nelle Carolina [FOTO e VIDEO]

Una serie di tornado si stanno verificando nelle Carolina, negli USA, oggi con l’arrivo dell’intense supercelle all’interno delle bande esterne dell’uragano Dorian. Numerose trombe marine sono state riportate vicino alla costa o sulla costa nel North Carolina. Grandi wedge tornado sono stati riportati vicino Ocean Isle (North Carolina) e Myrtle Beach (South Carolina), ma probabilmente si trattava dello stesso fenomeno. Questo tornado outbreak è iniziato al mattino, ancora prima dell’alba locale, ed è continuato durante la mattinata. Almeno 4 avvistamenti di tornado tra le due Carolina. Nella gallery scorrevole in alto a corredo dell’articolo e nei video in fondo, le immagini dei tornado che si stanno verificando sulla scia di Dorian, che ha nuovamente acquisito la categoria 3 con venti di 185km/h e pressione centrale di 957hPa.

Mentre venti estremamente forti, Storm Surge, piogge torrenziali e alluvioni sono tipicamente associati agli uragani, queste tempeste sono in grado di produrre anche tornado. In particolare, supercelle intense possono popolare le bande esterne degli uragani e in queste situazioni, vengono spesso emesse allerte tornado. Attualmente, Dorian si sta muovendo verso nord ad una velocità di circa 13km/h al largo della costa delle Carolina, dove sta producendo venti di forte intensità e forti inondazioni costiere.

Le autorità di Charleston, nel South Carolina, hanno esortato i residenti a stare al riparo nella notte mentre pioggia e vento si intensificavano. Nello stato, continuano ad aumentare i blackout, con 200.000 persone senza corrente elettrica. 15.000 persone al buio anche in Georgia. Una persona sarebbe rimasta ferita a West Ashley, sempre nel South Carolina, quando un albero è caduto su una casa, causando danni strutturali, secondo quanto riportato dai media locali. A Charleston, la polizia ha informato che le squadre di emergenza “sono completamente impiegate in tutta la città e stanno rispondendo ad inondazioni, alberi abbattuti e altri incidenti legati alla tempesta”. Almeno 50 strade sono state chiuse a Charleston per inondazioni derivate da una combinazione di intense precipitazioni e Storm Surge. Una raffica di vento di 110km/h è stata registrata all’aeroporto della città. Una raffica di vento di 103km/h è stata riportata anche a sud di Kure Beach, nel North Carolina.

La prima vittima legata alla tempesta sul territorio statunitense è stata riportata da Roy Cooper, Governatore del North Carolina. La vittima è un uomo di 85 anni della contea di Columbus, caduto da una scala mentre stava preparando la sua casa all’arrivo della tempesta. Nelle Bahamas, intanto, il bilancio è salito ad almeno 20 vittime.