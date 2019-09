Uragano Dorian, Trump mostra una mappa alterata: “Ha minacciato l’Alabama”. Per tutti è un maldestro tentativo di confermare un tweet sbagliato [FOTO]

Scoppia l’ennesima polemica intorno al Presidente statunitense Donald Trump. Che si tratti di clima o uragani, le parole e i gesti del Presidente fanno sempre discutere. Nelle ultime ore, tutti i media statunitensi stanno riportando la notizia secondo cui Trump avrebbe mostrato una mappa alterata della traiettoria dell’uragano Dorian. La tempesta, che sta provocando tornado, inondazioni e forti venti sulla costa orientale, è stato l’argomento di un briefing svoltosi nelle scorse ore nell’Ufficio Ovale. È proprio lì che Trump ha mostrato una mappa del Centro Nazionale Uragani (NHC) relativa al 29 agosto, in cui erano indicate traiettoria e intensità di Dorian.

Curiosamente, sembra che qualcuno abbia utilizzato uno Sharpie, una specie di pennarello, per aggiungere una linea nera che estendeva erroneamente il percorso dell’uragano dalla Florida all’Alabama, come mostrano le foto contenute nella gallery scorrevole in alto a corredo dell’articolo. È da tutti considerato un tardivo e anche mal riuscito tentativo di giustificare una precedente e infondata affermazione di Trump secondo cui anche l’Alabama rischiava di essere colpito dall’uragano. Il Presidente ha sostenuto che si trattasse della mappa originale, ma un’immagine simile rilasciata dalla Casa Bianca la scorsa settimana non includeva alcun impatto in Alabama nelle sue previsioni. “Questa era la mappa originale e vedete che stava andando a colpire non solo la Florida ma anche la Georgia. Ha virato verso destra. E alla fine, speriamo di essere fortunati. Dipende da quello che succede con South Carolina e North Carolina”, ha aggiunto.

Nel corso del weekend, mentre Dorian colpiva brutalmente le Bahamas, Trump aveva pubblicato diversi tweet. In uno, avvisava erroneamente che l’Alabama sarebbe stato colpito dalla tempesta, creando potenzialmente il panico tra la popolazione. Appena 20 minuti dopo, il Servizio Meteorologico Nazionale a Birmingham, in Alabama, ha twittato: “L’Alabama non vedrà alcun impatto da Dorian. Ripetiamo, nessun impatto dall’uragano Dorian sarà avvertito in Alabama. Il sistema rimarrà troppo ad est”.

Ma Trump non è uno che ammette facilmente i propri errori e dunque, la maldestra aggiunta ha innescato il putiferio sui social, con molte persone che si chiedevano se il Presidente stesso o qualche suo collaboratore fossero i responsabili. Alterare le previsioni governative ufficiali è contro la legge. Un funzionario della Casa Bianca ha detto alla CNN che c’era stata una discussione nell’Uffico Ovale prima del briefing su quello che i primi modelli avevano mostrato e sul fatto che Dorian avrebbe potuto essere più pericoloso rispetto alle proiezioni iniziali. Uno dei funzionari presenti nell’ufficio sarebbe stato d’accordo e avrebbe utilizzato spontaneamente un pennarello nero per fare il punto, estendendo una linea verso l’area sudorientale dell’Alabama, secondo il funzionario, che ha descritto la situazione come “innocua”. Il funzionario ha affermato anche che la mappa non era parte della presentazione iniziale e che era dietro Trump, che durante la presentazione stessa, ha voluto spostarla per mostrare quanto Dorian avrebbe potuto essere pericoloso. Una fonte vicina al briefing ha confermato che la linea era stata aggiunta durante il briefing stesso, prima che la stampa entrasse nell’Ufficio Ovale, ma non ha specificato da chi.

Sembra che Trump continui a pensarla ancora così: “Io so che l’Alabama era nelle previsioni originali”, ha detto sull’immagine che ha mostrato, aggiungendo che c’erano altre mappe che mostravano che lo stato “sarebbe stato colpito molto duramente” (probabilmente si riferiva agli “spaghetti”, una mappa che fornisce i dati da prendere in considerazione per formulare le previsioni). Alla domanda se la linea nera sull’Alabama sia stata aggiunta con un pennarello, Trump ha risposto: “Non lo so, non lo so”. Sul web, neanche a dirlo, sono nati centinaia e centinaia di meme che ironizzano su quella che sembra l’ennesima figuraccia di Donald Trump.