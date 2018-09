Uragano Florence: tra “inondazioni catastrofiche e “ondate che mettono a rischio la vita”, si aggrava il bilancio delle vittime [GALLERY]

1 /85 GUARDA le altre FOTOGALLERY

Si è aggravato il bilancio delle vittime dell’uragano Florence, che si è abbattuto sulla costa sud-orientale degli Stati Uniti. Un uomo di 77 anni è stato ritrovato morto nella sua abitazione a Kinston, nella Carolina del Nord. La tempesta ha quindi finora provocato 5 morti.

Centinaia le persone che sono state tratte in salvo, soprattutto nella cittadina di New Bern. Tra le vittime anche una mamma e il suo bimbo di 3 anni, uccisi da un albero caduto sulla loro casa a Wilmington, nella Carolina del Nord. La terza vittima è un uomo rimasto fulminato mentre cercava di attaccare un generatore alla corrente. Una donna è morta d’infarto: i soccorsi non sono arrivati in tempo avendo trovato la strada bloccata da detriti e macerie.

L’occhio del ciclone Florence, ora declassato a tempesta tropicale, si è spostato sulla Carolina del Sud e prosegue il suo inesorabile cammino, lentamente, alla velocità di 5 km/h, avanzando in direzione Ovest. I venti restano sostenuti, oltre i 110 km/h.

La Casa Bianca ha reso noto che il presidente Donald Trump si recherà in visita nelle zone colpite dall’uragano la prossima settimana e ha postato una foto del presidente mentre viene aggiornato sugli sviluppi.

“La tempesta continuerà con la sua violenta morsa sul nostro Stato ancora per giorni“, ha dichiarato il governatore della Carolina del Nord, che ha descritto la gravità delle precipitazioni come “un evento mai visto da 1.000 anni“.

Florence ha costretto almeno 26.000 persone a cercare rifugio nei circa 200 centri di soccorso allestiti nella Carolina del Nord e del Sud. Circa 60 persone sono state evacuate da un hotel a Jacksonville dopo che una parte del tetto è crollata.

Pioggia e vento si registreranno ancora nelle prossime ore, avverte il National Weather Service nel suo ultimo aggiornamento sulla tempesta Florence, allertando su “ondate che mettono a rischio la vita” e su “inondazioni di acqua dolce catastrofiche” in Carolina del Sud.

Il presidente Donald Trump ha elogiato la risposta all’uragano Florence della Fema (Federal Emergency Management Agency), la protezione civile Usa, proprio mentre il Wall Street Journal rivela il possibile rimpiazzo del suo amministratore, Brock Long. “Grande lavoro Fema, primi soccorritori e forze dell’ordine. Non e’ un lavoro facile. Molto pericoloso. Incredibile bravura. L’America e’ orgogliosa di voi. Andate avanti. Finite con forza“, ha twittato il tycoon.

In risposta all’emergenza sono stati sollecitati 4.000 soldati della Guardia Nazionale e 40.000 lavoratori del settore elettrici. Tra venerdi’ e sabato sono stati annullati piu’ di 1.100 voli lungo la costa orientale.