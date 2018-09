Uragano Florence, allerta alluvioni e tornado negli USA: le inondazioni potrebbero durare per settimane [GALLERY]

1 /26 GUARDA le altre FOTOGALLERY

Florence ha provocato almeno 18 morti negli USA e le sue piogge devastanti continuano a inondare la Carolina del Nord. Quasi 1 milione di persone è rimasto senza energia elettrica. Le inondazioni hanno sommerso intere città e le autorità stanno lavorando affannosamente per ripristinare la corrente e trarre in salvo le persone rimaste intrappolate nell’acqua. Alcune delle aree più duramente colpite potrebbero restare senza energia elettrica per settimane, secondo quanto riferito dalle autorità, poiché anche quando Florence lascerà l’area, le acque che la allagano renderanno difficile il lavoro delle squadre di emergenza. Migliaia di uomini della Guardia Nazionale sono a lavoro nell’area.

La tempesta non è più un uragano ormai, ma le inondazioni continuano ad aumentare nelle Carolina. Alcune aree che hanno ricevuto circa 610 mm sono a rischio di ulteriori acquazzoni e alluvioni. Roy Cooper, Governatore della Carolina del Nord, ha dichiarato che “la tempesta non è mai stata più pericolosa di ora” a causa dell’aumento delle acque. Swansboro, Carolina del Nord, è stata la località più colpita da Florence con oltre 863 mm di pioggia, più di quanto Los Angeles abbia ricevuto dall’inizio del 2015.

Alluvioni lampo sono state riportate sulla città di Greensboro, Carolina del Nord, con diverse persone salvate da veicoli allagati. Anche se le alluvioni rimangono la minaccia principale, isolati tornado si aggiungono alla situazione già drammatica. Un tornado è stato confermato a circa 17 km da Whiteville, Carolina del Nord, e si sta muovendo verso nord a circa 24 km/h. L’area tra Roseboro e Salemburg, Carolina del Nord, è sotto allerta per un possibile tornado e molte altre zone si ritrovano nella stessa situazione.

In questo momento, la città costiera di Wilmington, abitata da 120.000 persone, è isolata. Le autorità stanno provvedendo a fornire cibo e acqua ai residenti. Secondo i reportage, ci sono stati 465 salvataggi da auto e case allagate in una sola contea. Florence ha scaricato quasi 609 mm di pioggia sulla città, portando le precipitazioni totali della città per il 2018 a oltre 2.184 mm, che spazzano via il record di 2.124,71 mm che resisteva dal 1877. Molte strade sono chiuse nelle Carolina a causa dell’acqua alta e delle interruzioni causate dalla caduta di alberi e linee elettriche, motivo per il quale le autorità esortano gli automobilisti a non mettersi al volante se non estremamente necessario.

In alcune aree, i corsi d’acqua hanno raggiunto livelli record: numerosi fiumi e torrenti sono a rischio esondazione. L’entità dei danni che causerebbero in alcune zone sarebbe senza precedenti. Le autorità riportano anche l’imminente crollo di una diga a Creston, Carolina del Nord. Emessa un’allerta per alluvioni lampo mentre le evacuazioni dell’area circostante sono in corso. Le forti piogge hanno sommerso una discarica di ceneri di carboni a Wilmington. Duke Energy, proprietaria della discarica, dichiara che sono stati spostati acqua e ceneri in grado di riempire i ⅔ di una piscina olimpica. La compagnia dichiara che è difficile calcolare quanta acqua contaminata abbia raggiunto una località vicina.

Secondo gli ultimi aggiornamenti, la tempesta ha ripreso velocità e si muove verso ovest a circa 12 km/h, con il centro situato sulla Carolina del Sud occidentale. È ora una depressione tropicale con venti massimi di 56 km/h. Nonostante abbia perso intensità per quanto riguarda i venti, continuerà a far male in termini di precipitazioni. Rovesci e temporali persisteranno sulle Carolina fino a domani, 18 settembre. Condizioni più asciutte domineranno finalmente nella seconda parte della settimana, anche se condizioni umide e calde potrebbero frenare il lavoro dei soccorritori. L’acqua potabile, inoltre, potrebbe essere contaminata.

La tempesta avrà costi enormi. “AccuWeather stima che Florence causerà 30-60 miliardi di dollari tra danni e impatti economici. Per dare una prospettiva, abbiamo correttamente previsto l’entità totale dei danni economici dell’uragano Harvey in 190 miliardi di dollari lo scorso anno”, dichiara Joel N. Myers, fondatore e presidente di AccuWeather. L’autorevole centro meteorologico statunitense stima che Florence potrebbe produrre un totale di 1.016 mm di pioggia, che sarebbero inferiori ai 1.524 scaricati da Harvey, e i danni provocati sarebbero comunque inferiori ai 161 miliardi di Katrina, ai 100 miliardi di Irma e ai 69 di Sandy.