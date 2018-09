L’uragano Florence si abbatte sulle Bermuda e potrebbe diventare di 4ª categoria prima di abbattersi sugli USA nei prossimi giorni [MAPPE]

1 /13 GUARDA le altre FOTOGALLERY

I meteorologi stanno avvisando la popolazione che la minaccia di inondazioni e alluvioni nell’entroterra a causa delle forti piogge di Florence aumenterà quando l’uragano, attualmente di categoria 1, si avvicinerà alla costa sudorientale degli USA nei prossimi giorni. Florence dovrebbe rafforzarsi ulteriormente in un grande uragano mentre si muoverà sull’Atlantico sudoccidentale tra le Bermuda e le Bahamas tra martedì 11 e mercoledì 12 settembre, per poi avvicinarsi alla costa giovedì 13 e potrebbe trasformarsi in un pericoloso uragano di categoria 4 prima di toccare la terraferma entro venerdì 14 settembre nella costa sudorientale degli USA. Un uragano di categoria 4 ha venti massimi pari o superiori a 209 km/h e il potenziale di danni catastrofici.

Gli ultimi aggiornamenti indicano che Florence ha venti massimi di 150 km/h e che si trova circa 1.100 km a sud-est delle Bermuda, mentre si muove in direzione ovest a 11 km/h. Onde pericolose di 0,9-1,5 metri generate da Florence hanno già colpito le Bermuda e hanno iniziato a raggiungere parti della costa orientale statunitense. Nei prossimi giorni, le onde dovrebbero raggiungere altezze massime di 4,5 metri alle Bermuda. L’NHC dichiara che è troppo presto per prevedere l’esatta rotta dell’uragano, ma la grande area che va dalla Florida settentrionale alla Carolina del Nord deve stare in guardia per la possibilità di un impatto di Florence come grande uragano. Pericolose correnti di risacca potrebbero colpire aree turistiche popolari come Virginia Beach e Outer Banks. Allerte per le condizioni pericolose delle spiagge o inondazioni costiere sono in vigore per parti di New Jersey, Delaware, Virginia, Carolina del Nord e del Sud, Georgia e Florida.

Carolina del Nord, Carolina del Sud e Virginia hanno dichiarato lo stato di emergenza. Il Governatore della Carolina del Sud sta avvisando la popolazione di tenere in conto “molto vento e molta pioggia” prodotti dall’uragano in questa settimana e che la Divisione di Gestione delle Emergenze si sta “preparando per la possibilità di un disastro su larga scala”. Le autorità della città di Charleston stanno offrendo sacchi di sabbia per proteggere le case. L’University of North Carolina a Wilmington sta incoraggiando i suoi studenti a lasciare il campus in questa settimana per un luogo più sicuro. Le lezioni sono cancellate e, in virtù dell’evacuazione volontaria emessa, gli studenti sono invitati, ma non obbligati, ad andare via.

La stazione navale della Virginia, la Naval Station Norfolk, dichiara che gran pare della base sarà propensa a gravi inondazioni a causa dell’uragano Florence, soprattutto i parcheggi adiacenti al fronte mare, motivo per il quale i dipendenti sono invitati a non lasciare le loro auto in quella zona. Le compagnie di crociera, tra cui Carnival Cruise Line, stanno deviando le loro navi per evitare il percorso dell’uragano mentre inizia a spingere a sud degli Stati Uniti.