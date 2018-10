L’Uragano Leslie tocca terra in Portogallo con raffiche a 190 km/h: allerta rossa in Spagna

1 /3 GUARDA le altre FOTOGALLERY

L’Uragano Leslie, declassato a tempesta tropicale, ha superato le Canarie, ed ha raggiunto la costa del Portogallo con raffiche di vento fino a 190km/h.

La prima città ad essere stata investita è stata Figueira da Foz, a circa 200 km a nord di Lisbona, e secondo il National Hurricane Center statunitense la tempesta dovrebbe spostarsi durante la giornata di oggi verso il nordest della penisola iberica.

In Spagna sono attese raffiche di vento fino a 100 km/h e piogge intense, fino a 75 litri per metro quadrato in 24 ore: diramate allerte rosse e arancioni in 39 province, oltre che a Ceuta e Melilla.

Oltre 15mila abitazioni in Portogallo sono senza corrente elettrica, in particolare nel distretto di Leiria, Setubal e nei dintorni di Lisbona.

La protezione civile ha invitato la popolazione a rimanere in casa e a non avvicinarsi alle coste. Crolli di alberi e allagamenti sono stati segnalati a centinaia ai numeri di emergenza.

La tempesta, la più forte a colpire il Portogallo dal 1842, ha costretto le autorità a cancellare decine di voli in partenza e arrivo negli aeroporti di Lisbona, Madeira e Oporto.