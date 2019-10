Uragano Lorenzo, il “mostro” sta flagellando le Azzorre: poche notizie dalle isole, prime immagini terribili. E adesso colpirà in pieno l’Europa

L’Uragano Lorenzo ha iniziato a colpire le isole Azzorre nella notte: le prime immagini che arrivano dall’isola sono terribili, con un’impressionante Storm Surge al porto di Feteira. Ma tutto l’arcipelago portoghese dell’oceano Atlantico s’è risvegliato stamattina in uno scenario surreale. Sono le 10:00 locali ma sembra ancora notte, e la popolazione è letteralmente barricata nelle proprie abitazioni. Tutte le scuole e gli uffici delle isole sono rigorosamente chiuse, come gli Aeroporti (ben 25 i voli cancellati). I danni più gravi sono provocati dalle inondazioni determinate dalla spinta del vento sul mare: la “Storm Surge”. L’Uragano Lorenzo è ancora un “mostro” di 1ª categoria sulla scala Saffir-Simpson, con venti di 150km/h e piogge torrenziali.

Le Previsioni Meteo per l’Uragano Lorenzo: nei prossimi giorni colpirà in pieno l’Europa

Nei prossimi giorni, Lorenzo colpirà in pieno l’Europa: già la prossima notte sarà in Irlanda, dove si alzeranno impetuosi venti meridionali, e nella giornata di domani, Giovedì 3 Ottobre, si abbatterà in pieno sul resto delle isole Britanniche, provocando forte maltempo soprattutto in Galles e Scozia fino alla giornata di Venerdì 4. Successivamente, seppur indebolito, scivolerà verso la Francia e il Belgio, dove continuerà ad alimentare maltempo nella seconda parte della settimana.