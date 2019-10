Uragano Lorenzo, situazione drammatica alle Azzorre: villaggi rasi al suolo, evacuati e blackout. Le FOTO in diretta

Il passaggio dell’uragano Lorenzo sulle isole Azzorre sta provocando un vero e proprio disastro: i venti hanno raggiunto i 200km/h sull’arcipelago portoghese dell’oceano Atlantico, con furiose mareggiate sulle coste esposte di tutte le isole azzorriane. La tempesta sta ancora imperversando nei settori più settentrionali e occidentali dell’arcipelago. Centinaia di persone sono state evacuate dalle aree costiere per gli effetti della Storm-Surge che sta provocando pesanti inondazioni. Il vento ha divelto numerosi alberi secolari e scoperchiato tetti di abitazioni. Alcuni villaggi costieri sono letteralmente rasi al suolo, mentre in vaste aree di alcune isole è in atto un blackout elettrico molto importante. In una zona già molto isolata, le comunicazioni sono estremamente difficile e le autorità – impegnate sul territorio per i soccorsi – non hanno ancora rilasciato alcuna comunicazione ufficiale. Le prime immagini che arrivano dalle Azzorre sono però molto pesanti. E cresce l’allerta per l’Europa: la tempesta domani sera arriverà in Irlanda.