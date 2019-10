L’ex uragano Lorenzo si abbatte sull’Irlanda: 20.000 persone senza elettricità, alberi sradicati e inondazioni [FOTO e VIDEO]

Dopo aver devastato le Azzorre con venti violenti e onde altissime, l’ex uragano Lorenzo ha sferzato anche l’Irlanda. Nonostante sia stato declassato a ciclone post-tropicale, il sistema ha fatto sentire i suoi effetti sullo stato irlandese nelle ultime ore. Mentre Lorenzo si muoveva verso l’Irlanda, i forti venti hanno lasciato migliaia di persone al buio. I blackout hanno interessato, infatti, oltre 20.000 residenti la scorsa notte. Nonostante il lavoro senza sosta delle squadre di emergenza, stamattina erano ancora 7.500 le case senza elettricità.

Oltre ai blackout, i venti hanno abbattuto anche molti alberi (vedi gallery scorrevole in alto e video in fondo all’articolo). Molte strade sono state disseminate di detriti di alberi e strutture a causa delle forti raffiche. Il vento ha raggiunto gli 85km/h a Shannon e gli 82km/h nelle aree di Knock-Connaught. Le raffiche più forti sono state limitate prevalentemente alle parti occidentali del Paese. In alcune zone di Galway e Mayo, il vento ha superato i 107km/h. All’Aeroporto Internazionale di Dublino, dove i venti erano di minore intensità, non ci sono stati effetti sui voli in partenza e in arrivo.

Una grande operazione di soccorso è stata lanciata ieri in Irlanda quanto un kite surfer è risultato disperso nella tempesta. Un portavoce della Guardia Costiera irlandese ha dichiarato a The Irish Independent: “Il kite surfer è caduto giù molto forte nella tempesta e si è rotto una gamba. L’ambulanza ha chiamato la Guardia Costiera per soccorrerlo e poi l’elicottero lo ha evacuato”. Nonostante l’intensità del vento sia calata, i mari sono ancora molto mossi e la Guardia Costiera ha esortato gli appassionati di sport acquatici “a prendersi una giornata libera”.

Fino alla tarda mattinata di oggi, decine di località in Irlanda e Regno Unito hanno riportato oltre 20mm di pioggia. Finner (Irlanda) ha registrato 49mm di pioggia. Le piogge provocate da Lorenzo, sommate alle precipitazioni precedenti, determineranno inondazioni in Irlanda, Irlanda del Nord, Galles e Inghilterra occidentale. Il sud della contea irlandese di Donegal sta già facendo i conti con le inondazioni. Numerose proprietà sono state danneggiate e le unità dei vigili del fuoco stanno pompando l’acqua in varie località. Circa 40 case sono state allagate questa mattina, ma nella maggior parte delle aree colpite, l’acqua sta iniziando a ritirarsi.

Lorenzo è diventato un uragano di categoria 5 la scorsa settimana, diventando il più forte uragano che si sia mai verificato così a nord e così ad est nell’Atlantico.