Allerta Meteo, dopo aver devastato le Azzorre l’Uragano Lorenzo minaccia Irlanda e Regno Unito: mappe impressionanti, massima allerta

L’Uragano Lorenzo ha colpito molto duramente l’arcipelago portoghese delle isole Azzorre e adesso sta continuando a risalire l’oceano Atlantico orientale verso Nord/Est, diretto in Europa. La tempesta, con una traiettoria particolarmente insolita, è ancora molto violenta relativamente alla latitudine decisamente settentrionale raggiunta: mantiene lo status di 1ª categoria sulla scala Saffir-Simpson, con venti vicini ai 150km/h in mare aperto. Lorenzo arriverà domani sera in Irlanda: le mappe, che pubblichiamo nella gallery scorrevole a corredo dell’articolo, sono davvero impressionanti. I venti soffieranno ad oltre 100km/h anche sull’isola britannica più occidentale, e poi diventeranno impetuosi dopodomani, Venerdì 4 Ottobre, nelle ore mattutine anche sul Galles. Le autorità britanniche e soprattutto irlandesi hanno già lanciato un messaggio di allerta e la popolazione si farà trovare pronta ad affrontare i fenomeni di maltempo estremo che inevitabilmente si verificheranno.