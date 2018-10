Due “mostri” di categoria 5 nel Pacifico: con il super tifone Kong-Rey, l’uragano Walaka a ovest delle Hawaii [MAPPE]

1 /6 GUARDA le altre FOTOGALLERY

L’Oceano Pacifico è stato incredibilmente caldo quest’anno e le condizioni sembrano essere molto favorevoli allo sviluppo di uragani e tifoni molto potenti. In questo momento, per esempio, ci sono due intensi sistemi di categoria 5 nel Pacifico: Walaka, grande uragano a ovest delle Hawaii, e Kong-Rey, super tifone a est delle Filippine. Entrambi i sistemi hanno raggiunto la 5ª categoria nelle ultime 12 ore: hanno venti massimi di oltre 257 km/h e una pressione centrale di 917-920 mbar.

Le immagini satellitari di questa mattina del Pacifico centro-occidentale mostrano entrambe le tempeste: Kong-Rey a sinistra e Walaka a destra, come potrete vedere nelle immagini della gallery a corredo dell’articolo. Le immagini satellitari a infrarossi rivelano eccezionali strutture simmetriche e una profonda convezione intorno all’occhio di entrambi i sistemi, con circa -80°C in cima alla copertura nuvolosa.

Walaka è il secondo sistema tropicale di categoria 5 del Pacifico centrale di questa stagione, dopo l’uragano Lane che ha messo in ginocchio le Hawaii nel mese di agosto. Walaka attualmente si sta muovendo in direzione nord-nordovest e si trova a ovest dell’arcipelago hawaiano. È passato dalla categoria 1 alla 5 in sole 24 ore: i venti sono saliti da 160 km/h a 257 km/h in questo lasso di tempo, sottolineando la rapida intensificazione del sistema. La mappa sul Contenuto di Calore dell’Oceano (OHC) indica che Walaka si trova in acque calde e molto favorevoli a mantenere l’intensità di grande uragano per altre 36-48 ore, prima di iniziare a indebolirsi gradualmente mentre si muove verso nord su acque più fredde. Le Hawaii non dovrebbero essere colpite dalla tempesta, che nella giornata di domani, 3 ottobre, dovrebbe virare verso nord-nordest.