Uragano “Zorbas” sul mar Jonio, evento storico nel Mediterraneo: le spettacolari immagini dal satellite [LIVE]

Un Uragano nel Mediterraneo è un evento rarissimo: ecco perchè la giornata odierna è storica per la meteorologia europea e italiana: il Medicane “Zorbas” sta imperversando nel mar Jonio provocando maltempo estremo tra Calabria, Sicilia, Malta e la Grecia dove la tempesta si abbatterà con veemenza nel weekend. Davvero spettacolari le immagini satellitari odierne, che pubblichiamo a corredo dell’articolo. Ben visibile l’occhio del ciclone, a Sud/Est della Sicilia. Ecco le pagine utili per seguire la situazione meteo in tempo reale: