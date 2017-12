Usa, incendio in un edificio di New York: tra le vittime quattro bambini [FOTO] 

1 /32 GUARDA le altre FOTOGALLERY

Violento incendio negli Stati Uniti, dove le fiamme hanno coinvolto un condominio del Bronx, a New York. Sono rimaste uccise almeno 12 persone, tra le quali quattro bambini. Secondo le autorita’ si tratta di tre bambine rispettivamente di uno, due e 7 anni e di un bambino non ancora identificato. Al momento il bilancio ufficiale parla di 12 morti. Oltre ai minori le altre vittime sono quattro donne e quattro uomini. I feriti sono quattro, tutti in condizioni critiche.

Si tratta del peggiore disastro di questo tipo avvenuto negli ultimi decenni a New York. Gli abitanti in lacrime hanno raccontato di aver sentito urlare “al fuoco” nell’edificio e c’è stato il panico, con la gente che si accalcava per uscire dal palazzo invaso dal fumo. Il rogo è scoppiato al primo piano e si è rapidamente diffuso.