USA, l’uragano Dorian produce piogge intense, forti venti e distruttivi tornado nelle Carolina: vittime e danni [FOTO e VIDEO]

L’uragano Dorian ha colpito la costa sudorientale degli Stati Uniti, provocando tornado, potenti onde, Strom Surge e forti piogge. Ad un certo punto, l’occhio dell’uragano si è avvicinato a circa 48km da Cape Fear, in North Carolina. Mentre Dorian si avvicinava pericolosamente ad un landfall nelle Carolina, è rimasto una tempesta estremamente pericolosa, nonostante si sia indebolito fino alla categoria 2. Attualmente, l’uragano è stato declassato alla categoria 1 con venti di circa 145km/h.

Gli effetti della tempesta sono stati avvertiti in lungo e in largo lungo la costa sudorientale statunitense nelle scorse ore, con importanti inondazioni riportate a Charleston (South Carolina) e almeno 9 rapporti preliminari di tornado in North Carolina. I blackout aumentavano mentre i venti crescevano di intensità, con quasi 190.000 persone senza energia elettrica in South Carolina nella serata di ieri.

L’attività tornadica si è sviluppata nel sud-est del North Carolina. I vortici hanno provocato tanti danni, mentre l’area continuava ad essere sferzata da forti venti, Storm Surge e piogge intense. Le immagini dal North Carolina (vedi gallery scorrevole in alto a corredo dell’articolo che include anche la devastazione delle Bahamas) mostrano case distrutte, camper ribaltati e numerosi alberi sradicati. Ad Emerald Isle, decine di case sono state danneggiate o distrutte da uno dei vortici che si sono formati, come mostrano le immagini del video che trovate in fondo all’articolo. A Wilmington, in North Carolina, i livelli dell’acqua stanno aumentando con l’avvicinarsi dell’alta marea. La città ha ricevuto quasi 230mm di pioggia nelle ultime 24 ore. Pamlico Sound, sempre nel North Carolina, ha riportato una raffica di vento di 113km/h, mentre Cape Lookout ha registrato una raffica di 117km/h.

La distruzione nella Carolina è solo l’ultimo capitolo nella devastante storia della tempesta, che ha già messo in ginocchio il nord delle Bahamas, causando almeno 30 morti, ma le autorità avvisano che il bilancio è destinato a salire tragicamente.

Dorian dovrebbe durare almeno fino al prossimo weekend, quando dovrebbe colpire le aree del Nord-Est degli USA per poi accelerare verso nord, andando a compiere un landfall nel Canada atlantico. Crescono anche le preoccupazioni per il suo arrivo in Europa, che potrebbe avere ripercussioni anche sul meteo dell’Italia.

Finora sono state riportate 4 vittime sul territorio statunitense, 3 in Florida e una in North Carolina. Due delle vittime sono uomini che hanno perso la vita mentre si preparavano all’arrivo della tempesta.