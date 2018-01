“L’albergo non c’è più”, un anno fa l’Hotel Rigopiano veniva spazzato via da una valanga: 29 morti, dalla rabbia al miracolo dei sopravvissuti

1 /142 GUARDA le altre FOTOGALLERY

L’Italia era stretta nella morsa del freddo, della neve, impaurita delle scosse di terremoto in Centro Italia: era la sera del 18 gennaio quando iniziava a circolare la notizia di un Hotel, chiamato Rigopiano, in provincia di Pescara, investito da una valanga. I soccorritori cercano di raggiungere, con molte difficoltà, il resort di lusso alle pendici del Gran Sasso: la strada è bloccata da almeno un metro e mezzo di neve.

Il luogo del disastro viene raggiunto all’alba del 19: la devastazione che i soccorritori si trovano avanti, lascia attoniti.

Giampaolo Parete, un ospite che si trovava fuori dall’albergo al momento della valanga, aveva lanciato l’allarme al 118 alle 17:08, comunicando che una valanga aveva fatto crollare la struttura. E’ disperato: dentro ha moglie e figli. “L’albergo non c’è più“, dice. Alle 18:03 Parete telefona al titolare del ristorante dove lavora come cuoco a Silvi Marina, Quintino Marcella, che a sua volta chiama più volte il 112 e il 113. È lo stesso Marcella, per ben due volte a parlare con la prefettura di Pescara, ma la funzionaria liquida la richiesta d’aiuto come un falso allarme. Alle 18.57 un volontario della Protezione civile crede al racconto di Quintino Marcella, ed i soccorsi si attivano: successivamente si accerterà che la devastante valanga che ha trascinato la Spa dieci metri più a valle, ha travolto la struttura tra le 16:30 e le 16:50.

Tonnellate di neve, alberi sradicati e detriti hanno sommerso l’area dove si trovava l’albergo: per i parenti dei dispersi iniziano lunghe ore di angoscia. Ventinove i morti e undici i sopravvissuti. Il 25 gennaio 2017 terminano ufficialmente chiuse le operazioni di ricerca e salvataggio.

Nel pomeriggio del 18 gennaio 2017 presso l’hotel Rigopiano erano presenti 40 persone: 28 ospiti e 12 dipendenti. Ricordiamo i nomi delle vittime:

Claudio Baldini (40 anni) e la moglie Sara Angelozzi (40 anni) di Atri (Teramo)

Luciano Caporale (54 anni) e la moglie Silvana Angelucci (46 anni) entrambi di Castel Frentano (Chieti)

Valentina Cicioni (32 anni), di Monterotondo (Roma), infermiera al Gemelli di Roma

il marito Giampaolo Matrone è rimasto ferito ma è sopravvissuto)

Sebastiano di Carlo (49 anni), ristoratore di Loreto Aprutino e la moglie Nadia Acconciamessa (47 anni), di Pescara (il loro figlio Edoardo si è salvato)

Domenico di Michelangelo (41 anni), poliziotto di Osimo e la moglie Marina Serraiocco (36 anni), di Osimo (il loro figlio Samuel è tra i sopravvissuti)

Piero Di Pietro (53 anni) allenatore di calcio e la moglie Rosa Barbara Nobilio (51 anni), entrambi da Loreto Aprutino

Stefano Feniello (28 anni) di Valva (Campania) e residente a Silvi Marina, la sua fidanzata, Francesca Bronzi, si è salvata

Marco Tanda (25 anni), pilota di aereo di Macerata e la fidanzata Jessica Tinari (24 anni) di Vasto

Tobia Foresta (60 anni) dipendente dell’agenzia delle Entrate e la moglie cinquantenne Bianca Iudicone di Montesilvano

Marco Vagnarelli (44 anni) e la compagna Paola Tommasini (46 anni), di Castignano (Ascoli)

il proprietario dell’hotel Roberto Del Rosso (53 anni)

il maitre Alessandro Giancaterino (42 anni) di Farindola

il receptionist Alessandro Riccetti (33 anni) di Terni

il receptionist Emanuele Bonifazi (32 anni), di Pioraco (Macerata)

il cameriere Gabriele D’Angelo (31 anni), di Penne (Pescara)

la cuoca Ilaria De Biase (22 anni) di Chieti

Marinella Colangeli (32 anni), di Farindola (Pescara) gestiva la Spa dell’hotel

Cecilia Martella (24 anni), di Atri, lavorava nel centro benessere

Linda Salzetta (31 anni), di Farindola, lavorava nel centro benessere (suo fratello Fabio si è salvato perché si trovava fuori dall’hotel)

Luana Biferi (30 anni), giovane calciatrice, lavorava nello staff, di Bisenti (Teramo)

Dame Faye (30 anni), tuttofare, rifugiato senegalese.

Ecco i nomi degli 11 sopravvissuti, di cui 9 miracolosamente salvati da macerie e neve: