Maltempo Svizzera, grande valanga si abbatte su un hotel: “C’è stato un rumore enorme, poi è arrivata la neve”. Feriti [FOTO]

1 /8 GUARDA le altre FOTOGALLERY

3 persone sono state lievemente ferite quando un hotel nella Svizzera orientale è stato colpito da una valanga nel cantone di Appenzell Ausserrhoden. La valanga, dell’ampiezza di 300 metri, ha colpito il ristorante dell’Hotel Säntis nel passo dello Schwägalp.

Una coppia ha raccontato di essere andata nell’area ristorante per una birra, sedendosi vicino ad una finestra, per poi improvvisamente vedere la neve vorticare tutto intorno. All’inizio l’uomo pensava che la neve provenisse dal tetto, “poi c’è stato un rumore enorme e la neve si è accumulata nel ristorante”, ha raccontato. Le masse di neve raggiungono l’altezza di 5 metri. Nelle foto contenute nella gallery a corredo dell’articolo, si può vedere la grande massa di neve entrata nel ristorante, in cui ha travolto tavoli e sedie, raggiungendo quasi il soffitto in parte del locale.

L’uomo, che desidera mantenere l’anonimato, ha dichiarato che c’erano solo poche persone nel ristorante al momento della valanga. Ha raccontato che una persona è stata ferita ad un braccio e che è stato necessario estrarre dalle neve almeno un’altra persona. Una dichiarazione della polizia cantonale di Appenzell Ausserrhoden ha confermato che 3 persone hanno riportato ferite minori e che sono state trasportate in ospedale dopo aver ricevuto trattamenti in loco dai soccorritori, che intendono continuare le ricerche degli eventuali dispersi, se le condizioni meteo lo consentiranno. La valanga ha completamente sepolto la strada davanti all’hotel e decine di veicoli.

L’Hotel Säntis si trova ai piedi del monte Säntis, la vetta più alta nel massiccio dell’Alpstein, nella Svizzera orientale. La neve nel cantone orientale di San Gallo ha causato 45 incidenti in 2 giorni, secondo quanto dichiarato dalla polizia locale. Nelle ultime 72 ore, sulle Alpi della Svizzera orientale e sul Cantone dei Grigioni sono caduti 50-90cm di neve.