A.A.A. Vendesi dimora della Regina Elisabetta a Malta: prezzi (non) modici e metratura da capogiro [FOTO]

La famiglia reale britannica ha messo in vendita la residenza della Regina Elisabetta a Malta. Si tratta di quella che è passata alla storia come Villa Guardamangia, tradizionale ‘rifugio’ della dinastia Windsor, nonché luogo dove la Regina e il marito Filippo, duca di Edimburgo, trascorsero i primi giorni insieme dopo il matrimonio, avvenuto il 20 novembre 1947. “Visitare Malta è sempre speciale per me – confidò Elisabetta nel 2015. – Ricordo ancora i giorni felici che io e il principe Filippo trascorremmo qui freschi di nozze”.

La Villa Guardamangia, in verità, si trova attualmente in uno stato che la rende non immediatamente abitabile e necessita, da parte dei futuri acquirenti, di una ristrutturazione e di un nuovo ri-arredamento. La planimetria e la metratura della dimora sono importanti: “Con sei camere da letto, tre bagni, una grande sala nobile per ricevere gli ospiti più svariate aree per le governanti, la villa – che si estende su 1560mq – ha un prestigioso valore storico”, si legge nella descrizione ufficiale dell’annuncio. Il prezzo di vendita non modico (me nemmeno così alto secondo gli esperti del settore) ammonta a 5,3 milioni di sterline (circa 594 milioni di euro). E dunque, se qualcuno fosse interessato, perché aspettare? Conviene chiamare e chiedere informazioni, prima che sfumi l’occasione.