Vento a 100km/h flagella Calabria e Sicilia, in cielo si formano le rarissime “Lee Wave Clouds”: immagini satellitari meteo didattiche [GALLERY]

Si chiamano “Lee Wave Clouds” e sono nuvole rarissime, soprattutto in Italia: si formano quando forti venti per molte ore insistono su aree montuose in condizioni di elevata umidità relativa. Così il vapore acqueo sale rapidamente dai bassi strati dell’atmosfera verso le alte quote, oscillando continuamente per svariate decine e decine di chilometri (nel caso di oggi addirittura centinaia).

Le raffiche di maestrale che per oltre 18 ore hanno spazzato Calabria e Sicilia a velocità superiori ai 90km/h con picchi di oltre 100km/h hanno formato queste nubi che sono ben visibili nelle immagini satellitari della NASA che pubblichiamo a corredo dell’articolo.