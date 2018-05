Intervento dei vigili del fuoco a Reggio Calabria , tra la Via Messina e la via Palermo per una tettoia di lamiera che si è staccata a causa delle forti raffiche di vento che si registrano in città.

Vento forte a Reggio Calabria: tettoia di lamiera si stacca, intervento dei vigili del fuoco [FOTO e VIDEO]

Intervento dei vigili del fuoco a Reggio Calabria, tra la Via Messina e la via Palermo per una tettoia di lamiera che si è staccata a causa delle forti raffiche di vento che si registrano in città. Reggio Calabria: scirocco a 90 km/h crea danni in città [VIDEO]

