Vietnam: la Baia di Ha Long può essere raggiunta in aereo [GALLERY]

La Baia di Ha Long, in Vietnam, è nota per le acque smeraldine e le migliaia di isole calcaree ricoperte di foresta pluviale che le si ergono attorno. Molti i turisti che desiderano osservarla: adesso può finalmente essere raggiunta in aereo. La maggior parte dei visitatori della Ha Long Bay del Vietnam optano per una vista in crociera del sito UNESCO, ma da 10 maggio, i turisti possono optare per un giro in elicottero per vedere i famosi karsts della zona dai cieli. Ecco le immagini in una gallery.