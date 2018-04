Voglia d’estate? 10 case con piscina da sogno disponibili su Airbnb

1 /5 GUARDA le altre FOTOGALLERY

Quest’anno l’estate si sta proprio facendo desiderare, ma se anche voi avete già fatto il cambio armadio e siete lì pronti a sfoderare costume e infradito al primo raggio di sole, allora è meglio non farsi cogliere impreparati anche in materia di mete per le vacanze. Se il mare è la vostra passione ma a volte tutta quella salsedine ve la risparmiereste volentieri, su Airbnb ci sono case con piscine davvero mozzafiato dove godersi il sole e il mare in totale relax. Che vogliate andare lontanissimo in qualche paese esotico o restare sul Mediterraneo, ecco una selezione di 10 case bellissime da cui lasciarsi ispirare!

Poco lontano da San Paolo, a Ubatuba, circondata dalla foresta tropicale del Parco Nazionale Serra do Mar, questa casa con piscina vista mare trasmette un’energia positiva come pochi altri posti sanno fare. Ariosa e luminosa, è caratterizzata da una splendida terrazza panoramica. Da qui, una piccola discesa offre accesso diretto al mare.

Rimaniamo nell’emisfero sud, a Città del Capo. Questa villa Airbnb Plus è il luogo perfetto per crogiolarvi al sole a bordo piscina circondati dal verde delle palme. Caratterizzata da interni di design curati nei minimi dettagli, come tutte le case Airbnb Plus, la villa offre anche un barbecue per cene all’aperto.

Col suo fascino tropicale, l’Indonesia è una delle mete più amate degli ultimi tempi. A Ubund, sulle alture dell’isola di Bali, si trova questa villa paradisiaca. Come dice il proprietario Bundi “è il posto perfetto per rilassarsi, riflettere, ricaricare le energie e connettersi con sè stessi”.

Per riprendere il contatto con la natura senza imbarcarsi su un volo di 16 ore, questa villa in Portogallo è il posto ideale. La sua piscina, affacciata sul fiume Douro è davvero paradisiaca.

E se di paradisi parliamo, questa casa in Grecia con infinity pool è il posto perfetto per gli amanti del mare e del relax. Questo angolo di paradiso con vista panoramica è a soli 10 minuti da Imerovigli, coi suoi negozi e i suoi ristoranti tipici.

Situata in una pittoresca valle lungo la costa nord-occidentale di Majorca, questa villa con piscina è sinonimo di comfort e pace. Tra le montagne e il mare, la casa dista solo pochi chilometri da Palma.

Se cercate una destinazione meno solitaria e più modaiola come dimenticare Saint Tropez. Qui vi aspetta una villa di lusso di 300 metri quadri con infinity pool (riscaldabile!). Per chi vuole proprio esagerare!

Moderna ma più discreta nell’affascinante Polignano a Mare questa villa con piscina si affaccia su due ampi giardini fioriti. La base perfetta dove tornare e rilassarsi dopo aver visitato Ostuni, Monopoli e le altre splendide perle della zona.

Rimaniamo sul Mediterraneo. La villa “Dal Camel Rock” è il luogo ideale dove soggiornare per visitare Marrakech. Appartato e silenzioso, a 15km dalla città, è un paradiso di relax dove tornare dopo essersi immersi nella frenesia della città rossa.

Se siete alla ricerca di una destinazione davvero festaiola, Goa in India è la meta che fa per voi. Dopo aver ballato sulla spiaggia fino all’alba, villa Dolphin Heights è il posto perfetto dove riposarsi e ricaricare le energie.