Volare con Cathay Pacific nel lusso più sfrenato: nuovo salto di qualità per la compagnia aerea di Compagnia di Hong Kong [GALLERY]

Grandi novità per i passeggeri di Business Class di Cathay Pacific. Con l’avvio del 2019, infatti, la Compagnia di Hong Kong ha introdotto nuovi servizi per garantire sempre di più comfort e benessere, a bordo come a terra.

Secondo la filosofia di Cathay Pacific, mangiare bene significa viaggiare al meglio. Per questo motivo la Compagnia ha da poco introdotto un nuovo servizio di ristorazione dedicato ai passeggeri di Business Class.

Un menù à la carte da personalizzare a seconda delle esigenze dei clienti che verranno seguiti per tutto il viaggio da un componente dedicato del personale di bordo. I passeggeri possono scegliere tra più proposte oppure optare per un’alternativa più rapida o leggera. I piatti vengono poi preparati e serviti uno ad uno dallo staff, con una cura particolare alla qualità della presentazione.

La cultura gastronomica di Hong Kong trova ampio spazio all’interno del menù grazie all’introduzione di alcuni “best” della tradizione locale come wok di pesce in zuppa di aragosta con zenzero, cipollotto e riso al vapore, petto di manzo con zuppa di noodles e maiale in salsa BBQ.

I passeggeri possono usufruire di un ampio range di proposte culinarie: 3 scelte di antipasti, fino a 6 portate principali su voli di oltre 10 ore, un’opzione benessere disponibile come scelta primaria.

Un’attenzione speciale è riservata al momento della colazione: con il nuovo servizio infatti, è possibile preordinare la colazione la sera prima, ottimizzando così le ore di sonno durante il viaggio. Quattro opzioni che abbracciano le diverse esigenze dei passeggeri: Chinese breakfast, per tuffarsi appieno nella cultura asiatica, Western breakfast, per chi preferisce un inizio più “salato”, Continental breakfast, per gli amanti della tradizione, e Express breakfast, dedicato a chi preferisce una colazione rapida ma gustosa.

Le novità non finiscono qui. Oltre al benessere in volo, Cathay Pacific vuole garantire ai passeggeri un’ottima partenza dal punto di vista fisico e spirituale.

Per questo all’interno della lounge di Business Class The Pier ha aperto un nuovo spazio dedicato all’equilibrio di corpo e mente: The Sanctuary by Pure Yoga.

Con i suoi 700 mq, l’area si divide in due zone: The Body Sanctuary e The Mind Santuary. La prima è uno spazio dedicato allo yoga con video tutorial realizzati da esperti insegnati di Pure Yoga, azienda leader nell’offerta di centri benessere specializzati. Gli esercizi sono progettati per migliorare la circolazione, la mobilità articolare e rilassare la mente per un viaggio confortevole e riposante. La seconda è un vero e proprio tempio della meditazione declinata in due opzioni: audio meditazione con iPad e cuffie anti-rumore, e meditazione contemplativa con comodi cuscini che facilitano la pratica dello yoga Tatraka.

The Sanctuary by Pure Yoga è l’ultima collaborazione tra Cathay Pacific e The Pure Group, dopo il lancio, nel gennaio 2018, di “Travel Well with Yoga”, una serie di video disponibili in volo per aiutare i passeggeri ad affrontare il viaggio attraverso la meditazione.

The Sanctuary by Pure Yoga è accessibile a tutti i viaggiatori di First e Business Class così come ai soci Diamond, Gold e Silver del Marco Polo Club.