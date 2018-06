Hawaii, la meravigliosa baia di Kapoho non esiste più: divorata dalla lava del vulcano Kilauea [FOTO e VIDEO]

1 /18 GUARDA le altre FOTOGALLERY

La baia di Kapoho, sulla Grande Isola delle Hawaii, non esiste più. Distrutta per sempre, completamente riempita dalla lava del vulcano Kilauea.

E questa, per molti residenti dell’isola, è una notizia difficile da accettare. Le case e le suddivisioni possono essere ricostruite, le strade ripulite e riasfaltate. Niente, invece, riporterà indietro la baia di Kapoho.

Prima che un fiume di lava si facesse strada nella comunità all’inizio di questa settimana, Kapoho era un’importante meta turistica. Molte delle centinaia di abitazioni distrutte durante la notte, mentre la lava cancellava interi quartieri dalle mappe, erano seconde case o case affittate per brevi periodi. Ma ce ne erano anche molte altre che non facevano parte di queste categorie.

Kapoho ospitava anche terre importanti per l’agricoltura ed è il posto di cui generazioni di residenti conservano ricordi inestimabili: il divertimento nella baia e negli stagni vicini, le immersioni, i picnic. “È incredibilmente sconfortante. Kapoho era uno degli ultimi posti speciali lungo tutta la costa. La baia di Kapoho era proprio un piccolo tesoro di acque calme dove le persone potevano giocare, nuotare, recarsi agli stagni. Era verde e bellissima, con forti venti, e ora è solo un grosso pezzo di roccia lavica”, ha raccontato uno di residenti.

Ma ora la comunità – ciò che rendeva Kapoho così speciale – non esiste più. Alcuni residenti si sono affidati ai social per esprimere la loro perdita, altri stanno ancora cercando di comprendere le surreali immagini aeree che stanno vedendo: dove si trovava la baia, ora c’è solo una nuova terra scura, che si estende per oltre 1 km.

Dane DuPont, che sta aiutando a tracciare le case distrutte dalle eruzioni, ha dichiarato che il flusso di lava che ha inondato le suddivisioni dell’intera Kapoho è il “peggior scenario possibile”, aggiungendo: “Abbiamo perso qualcosa di meraviglioso oggi”.