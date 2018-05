Vulcano Kilauea: ecco il bilancio dopo oltre una settimana di eruzioni mentre una nuova scoperta semina il panico alle Hawaii [GALLERY]

1 /23 GUARDA le altre FOTOGALLERY

È passata oltre una settimana dalla prima eruzione del vulcano Kilauea sulla Grande Isola delle Hawaii e gli esperti non sanno quando l’attività vulcanica possa arrestarsi.

Tina Neal, scienziata dell’Osservatorio Vulcanologico delle Hawaii, ha spiegato: “Abbiamo ancora un vulcano molto attivo. Nella zona di faglia orientale, anche se non ci sono state eruzioni attive o lava durante la notte, continuiamo ad avere alti livelli di attività sismica e di deformazione del suolo che suggeriscono che il magma è ancora vicino alla superficie e che si sta muovendo potenzialmente lungo la faglia a nord-est. Gli alti livelli di emissioni di diossido di zolfo sono compatibili con questo. Quindi, la situazione rimane instabile e sono probabili altre fuoriuscite di lava. In cima continuiamo a vedere una deflazione che è in linea con l’abbassamento della colonna di lava all’interno del condotto”. Dal 10 maggio non è più visibile ad occhio nudo.

Neal ha aggiunto che stanno aumentando le paure che un magma più caldo e più recente si faccia strada verso valle. Le eruzioni di lava più recente aumenterebbero il rischio di fontane e di flussi più consistenti. Insomma, una cosa è certa: non è ancora finita.

Ecco perché le autorità hanno chiuso il Parco Nazionale dei vulcani delle Hawaii e hanno diramato nuove allerte per i residenti che vivono vicino al vulcano sui pericoli della pioggia di cenere vulcanica. Non è chiaro quando il parco, una delle destinazioni turistiche più popolari delle Hawaii, riaprirà.

Neal ha fatto notare che non è insolito che un’attività vulcanica rallenti e poi si incrementi di nuovo improvvisamente. Durante un flusso dell’eruzione del 1955, paragonata alle eruzioni in corso, nuove fratture sono apparse a distanza di 5 giorni dalle precedenti e il pericolo è andato avanti per un mese. Neal ricorda che le eruzioni del 1955 e del 1960 in quella stessa area sono proseguite tra 36 e 88 giorni.

Durante una telefonata con i giornalisti sull’attività in corso, i geologi hanno lanciato un’altra “bomba”: la lava che ha cominciato a sgorgare nella suddivisione di Leilani Estates una settimana fa probabilmente proviene da un flusso di 63 anni fa! Precisamente da un flusso dell’eruzione del 1955. Ecco come è possibile.

Sulla base dei campioni di roccia e dell’analisi chimica, gli scienziati sono abbastanza sicuri del fatto che ciò che sta emergendo dal suolo “finora sembra essere simile ala chimica della lava del 1955”. È un po’ più fredda del materiale più recente ed è un po’ lenta, motivi per i quali gli scienziati credono che non si siano sviluppati flussi più ampi. Neal ha dichiarato che la lava probabilmente è rimasta conservata nella zona di faglia dal 1955.

La preoccupazione più grande è che, dietro la lava del 1955, probabilmente c’è molto altro magma che viaggia verso valle dalla vetta del Kilauea. Neal ha concluso: “Quello che tutti ci stiamo chiedendo è se tutto volgerà al peggio in termini di pericolo se il magma più caldo e recente giungerà in superficie dietro quello attuale”.

La 15ª e ultima fessura finora si è aperta nel pomeriggio di mercoledì 9 maggio e ha generato un flusso che ha viaggiato per almeno 20 metri. Poche ore dopo, sono state evacuate 10 abitazioni proprio fuori da Leilani Estates. Il Governatore delle Hawaii ha firmato una richiesta di dichiarazione dello stato di calamità per la Grande Isola, sostenendo che l’entità dei danni raggiunge la soglia per la richiesta di un maggior sostegno federale.

Dopo una settimana, ecco il bilancio dell’attività del vulcano Kilauea: