Vulcano Kilauea, nuova dichiarazione di stato di emergenza alle Hawaii: la lava continua a divorare le case, ordini di evacuazione obbligatoria [GALLERY]

Una vigorosa eruzione di lava continua dal sistema di fessure della zona di faglia orientale del vulcano Kilauea, nell’area delle suddivisioni di Leilani Estates e Lanipuna Gardens. La fessura numero 8 continua a produrre persistenti fontane di lava che hanno raggiunto altezze di 75 metri. Un piccolo cono si sta formando sul lato sottovento della fontana ed ha raggiunto un’altezza di 30 metri.

Le fontane stanno alimentando l’attività dei flussi verso nord-est e altri flussi più piccoli stanno emergendo dal canale della fessura numero 8. Uno di questi flussi minori avanza ad una velocità di oltre 70 metri all’ora nell’area residenziale dell’angolo sudorientale della Grande Isola delle Hawaii.

Per questi motivi sono in vigore evacuazioni obbligatorie per la suddivisione di Leilani Estates: i trasgressori rischieranno l’arresto o ammende severe. È stata firmata una nuova dichiarazione di emergenza che autorizza il sindaco a sospendere la legge, se necessario, per rispondere al disastro in maniera più efficiente. In questa dichiarazione si legge che sono almeno 128 le strutture distrutte dalla lava, incluse almeno 77 case.

Ulteriori attività eruttive continuano dalle fessure numero 7, 18 e 21. “Capelli di Pele” e altro vetro vulcanico leggero, proveniente dalle fontane della fessura numero 8, si stanno accumulando al suolo a Leilani Estates. Il vento potrebbe trasportare le particelle più leggere a grandi distanze. Queste particelle sono in grado di provocare irritazione degli occhi e della pelle, per questo le autorità consigliano di minimizzare l’esposizione ad esse.

Le emissioni di gas vulcanico dalle fessure in eruzione rimangono molto alte. Le condizioni del vento stanno portando lo smog vulcanico verso il lato sudoccidentale della Grande Isola.

Il magma continua ad alimentare la zona di faglia orientale, mentre la cenere erutta ad intermittenza dal cratere Halemaumau in cima al vulcano. Ulteriori esplosioni in grado di generare ricaduta di cenere sulle comunità vicine sono possibili in qualsiasi momento. L’attività sismica è elevata in cima, con molti piccoli eventi che si susseguono. In cima rimangono alte anche le emissioni vulcaniche.