Vulcano Kilauea, l’incubo continua: nuove fessure e nuove evacuazioni, ora la lava è più pericolosa [FOTO e VIDEO]

1 /12 GUARDA le altre FOTOGALLERY

Un flusso di lava in rapido movimento sta minacciando un’area isolata con almeno 40 case nel distretto di Puna, nell’angolo sudorientale della Grande Isola delle Hawaii, costringendo le autorità a condurre i soccorsi via elicottero a causa della chiusura della strada vicina. 4 le persone tratte in salvo dalla Guardia Nazionale.

La lava che sta minacciando le abitazioni emerge dalla fessura numero 20 e le autorità avvisano tutti di mantenersi lontano dell’area e altri residenti di prepararsi per possibili evacuazioni. La nuova emergenza è dovuta alla lava più recente e più incandescente proveniente dalla vetta del vulcano Kilauea che ha cominciato a eruttare violentemente da nuove fessure e anche da quelle più vecchie nella zona di faglia orientale del vulcano.

La lava raggiunge altezze di 60 metri e produce bombe di lava dalle dimensioni di un frigorifero. Per bombe di lava si intendono grossi frammenti di magma che vengono scagliati in aria talmente in alto da avere il tempo di raffreddarsi e solidificarsi prima di raggiungere il suolo, prendendo così la loro forma definitiva e il nome di bombe di lava. Nel frattempo, la lava ha distrutto almeno altre due case e le autorità avvisano che la portata dei danni è destinata ad aumentare.

Janet Babb, geologa del Servizio Geologico americano (USGS), ha spiegato: “Con il magma più incandescente e più recente, c’è il rischio che i flussi di lava possano muoversi con più facilità e quindi coprire più aree”. Almeno 5 diverse fessure erano attive fino a ieri, creando diversi flussi separati che hanno innescato nuove allerte. Almeno 130 ettari di terra e 41 strutture sono state coperte dalla lava finora nelle suddivisioni di Leilani Estates e Lanipuna Gardens, dove sono in vigore ordini di evacuazione obbligatoria da due settimane.

Con la nuova fessura formatasi ieri, il numero totale sale a 22, con altre 4 fessure prima dormienti che si sono riattivate, di cui 3 producono flussi di lava.

L’incredibile attività eruttiva del vulcano Kilauea, che si è intensificata negli ultimi giorni, aumenta ancora di più i dubbi degli esperti sulla sua durata. I geologi hanno, inoltre, confermato che la lava che si diffonde nel distretto di Puna è “nuova”, ossia proveniente dal lago di lava che si sta ritirando sempre di più nel cratere sommitale del vulcano, a circa 30 km di distanza. Le prime eruzioni nel distretto, invece, avevano emesso lava più antica, proveniente da un flusso dell’eruzione del 1955.

Intanto i residenti dichiarano che l’attività vulcanica sta avendo conseguenze pesantissime, giorno dopo giorno. Molti descrivono i suoni provocati dalla lava come 10-20 jet in decollo nello stesso momento, altri descrivono la situazione come un inferno, come l’esplosione di enormi granate che scuotono l’intera comunità.

Guardando le incredibili immagini dei video seguenti, non si fa fatica a crederci.