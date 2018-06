Vulcano Kilauea, la lava è indomabile e fa evaporare un intero lago profondo 60 metri [GALLERY]

1 /13 GUARDA le altre FOTOGALLERY

Non accennano a placarsi le eruzioni del vulcano Kilauea sulla Grande Isola delle Hawaii. Tre persone intrappolate dalla lava nel distretto di Puna sono state salvate via elicottero dagli ufficiali della Guardia Nazionale. Nessuna di loro ha riportato ferite ma fa specie che si sia dovuto ricorrere a tanto dal momento che gli ordini di evacuazione sono obbligatori e i residenti che si rifiutano di farlo rischiano pesanti ammende o addirittura l’arresto.

Dal Servizio Geologico statunitense (USGS) fanno sapere che la fessura numero 9 si sta riscaldando ed emette una grande quantità di vapore. La fessura numero 8, invece, crea fontane di lava da giorni e sta alimentando un grande flusso di lava che si sta dirigendo verso l’oceano. Il flusso, che avrebbe un’ampiezza di 800 metri, ha già interrotto importanti vie di comunicazione ed è per questo che le autorità avevano imposto gli ordini di evacuazione obbligatoria.

Il flusso sembra aver fatto evaporare il Green Lake, che era il più grande lago di acqua dolce delle Hawaii. Dopo aver raggiunto il lago, la lava ha creato un enorme pennacchio di vapore. Dopo circa tre ore e mezza, la nube è sparita e un’analisi aerea ha svelato che la lava sembrava aver riempito il lago, facendo evaporare tutta l’acqua. Si ritiene che il lago avesse 4 secoli e almeno uno studio ha svelato una profondità di 60 metri.

Gli ordini di evacuazione rimangono in vigore per circa la metà della suddivisione di Leilani Estates, una delle più devastate dalla lava. L’ultima stima delle case distrutte dalla furia del vulcano Kilauea ammonta a 87.

Molte le persone che sono state citate per aver rifiutato di lasciare il distretto di Puna nonostante gli ordini di evacuazione: il numero finora è di almeno 18. Questi residenti dovranno comparire in tribunale per far fronte alle accuse di aver ignorato gli ordini delle autorità e aver messo in pericolo non solo le proprie vite, ma anche quelle di forze dell’ordine e soccorritori.

Da settimane, ormai, le autorità ripetono che con le eruzioni in corso a Leilani Estates non è il momento di fare i turisti e osservare da vicino gli effetti dell’attività vulcanica.