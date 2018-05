Vulcano Kilauea, nuove evacuazioni: la lava minaccia altre aree residenziali e intrappola un residente, strade ingolfate dai flussi [FOTO e VIDEO]

1 /13 GUARDA le altre FOTOGALLERY

Le autorità hanno confermato che un residente è attualmente bloccato dalla lava nella suddivisione di Leilani Estates, sulla Grande Isola delle Hawaii. Si attivano i soccorsi. La notizia arriva poco tempo dopo un ordine di evacuazione obbligatoria per diverse aree della suddivisione a causa di un flusso di lava in rapido movimento dalla fessura numero 7, che produce fontane di lava alte come edifici di 20 piani.

Gli esperti hanno riportato l’apertura di un’altra fessura a Leilani Estates, che fa salire il numero totale a 24. Fino alla giornata di ieri le fessure attive erano almeno 3 e producevano flussi di lava in movimento verso l’oceano.

Nel frattempo, le autorità confermano che un flusso di lava ha raggiunto l’impianto geotermico del distretto di Puna, coprendo almeno uno dei pozzi. Le autorità affermano che non è stato registrato alcun rilascio di acido solfidrico e che non ne è previsto alcuno da nessuno dei pozzi dell’impianto, messi tutti in sicurezza.

Dalla prima eruzione il 3 maggio scorso, la lava ha divorato almeno 82 strutture e coperto almeno 970 ettari di terra. Le autorità stanno rispondendo ad una serie di pericoli: la qualità dell’aria, la ricaduta di cenere a causa delle eruzioni esplosive dal cratere sommitale del vulcano che avvengono ad un ritmo di 2 al giorno, le fratture nel suolo che hanno danneggiato diverse case e strade e la lava che minaccia le vie di comunicazione più importanti, innescando altre evacuazioni.

A questo proposito, resiste una sola autostrada come via d’accesso a diverse aree residenziali di Leilani Estates. Un’altra autostrada è attualmente resa impraticabile da un muro di lava che la attraversa e che continua a riversarsi nell’oceano.

Le enormi fratture nelle strade sono state coperte con lastre termoresistenti che al momento sembrano reggere l’impatto. Ma se anche l’unica autostrada rimasta libera dovesse essere interrotta, le autorità si preparano per la possibilità di evacuazioni aeree con l’aiuto degli elicotteri della Marina, in grado di trasportare 400 persone in 4 ore.