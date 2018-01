Massima allerta in Papua Nuova Guinea: vulcano si risveglia, popolazione evacuata [FOTO]

1 /4 GUARDA le altre FOTOGALLERY

Massima allerta in Papua Nuova Guinea, in particolare nella piccola isola di Kodovar, dove un vulcano, ritenuto dormiente, si è risvegliato eruttando cenere. Il vulcano, alto 500 metri, ha iniziato la sua attività venerdì. Immediata l’evacuazione dei 600 abitanti della piccola isola.

“Al momento è solo un’emissione continua di cenere vulcanica“, spiega Cheyne O’Brien, esperto del Darwin Volcanic Ash Advisory Centre. “Le nubi di cenere avevano raggiunto i 2.133 metri, formando un ‘pennacchio’ che viaggiava da Ovest a Nord Ovest”, prosegue O’Brien.

L’eruzione potrebbe diventare esplosiva, con il rischio di tsunami e frane, come spiegano gli esperti dell’Osservatorio Rabaul Vulcalogy del PGN. Al momento non ci sono dati che confermano di una precedente eruzione di Kodovar, ha spiegato Chris Firth, vulcanologo della Macquarie University, ma gli scienziati hanno ipotizzato che si possa trattare di una delle due ‘isole in fiamme‘ menzionate nei diari di William Dampier, pirata inglese e avventuriero del XII secolo.

Dampier potrebbe aver visto l’ultima eruzione di questo vulcano mentre cercava la Terra d’Australia, il continente meridionale una volta ritenuto mitico, spiega Firth. Gli scienziati sono interessati ad osservare il suo comportamento, anche se “è difficile prevedere cosa potrebbe accadere in quanto non ci sono metri di paragone.”