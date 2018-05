Xyliving: la casa multi comfort a emissioni e consumi minimi con innovativa tipologia costruttiva brevettata

1 /7 GUARDA le altre FOTOGALLERY

Grande velocità di costruzione (casa media multifamiliare di due piani in 20 giorni al grezzo); emissioni di CO 2 e consumi energetici minimi grazie al fotovoltaico, con un risparmio dei costi del 75% rispetto a un’abitazione tradizionale. Comfort abitativo ai massimi livelli garantito nel tempo, grazie al suo involucro ad alte prestazioni; indipendenza da approvvigionamenti di gas; manutenzione minima; auto elettrica in possibile dotazione. Tutto questo è XYLIVING, il nuovo progetto abitativo sviluppato e realizzato da Saint-Gobain, leader mondiale nella produzione di materiali e sistemi per l’edilizia sostenibile.

“Il mondo dell’edilizia sta cambiando in maniera significativa e così anche le esigenze dei nuclei familiari. – afferma Gianni Scotti, Presidente e Amministratore Delegato del Gruppo Saint-Gobain in Italia – Noi di Saint-Gobain intercettiamo le nuove esigenze del consumatore e del mercato stesso ponendoci come precursori e diventando interpreti dell’evoluzione. La nostra mission è ideare soluzioni per migliorare il benessere delle persone in tutti gli spazi di vita, attraverso l’equilibrio ottimale tra comfort, sostenibilità ed efficienza energetica e garantire la realizzazione di costruzioni più sicure, economicamente accessibili e con una elevata qualità dell’aria interna. Sono questi i principi che ci hanno ispirato e guidato nella realizzazione del progetto XYLIVING”.

XYLIVING è un innovativo sistema costruttivo composto da elementi modulari in legno di pioppo, di provenienza locale, senza utilizzo di formaldeide. L’originale e geniale sistema a incastro degli elementi sovrapposti, appositamente brevettato, configura una struttura a telaio ligneo posata a secco, tale da rispettare tutte le necessità costruttive dal punto di vista statico-strutturale, antisismico e fisico-dinamico.

Proprio grazie alla sua modularità, la casa risulta estremamente flessibile nella composizione architettonica: oltre alle soluzioni su misura, sono possibili anche soluzioni in relazione allo stile di vita e alle necessità degli abitanti.

Gli elementi creano un’intercapedine interna – 200×200 mm a sezione costante – riempita di materiale isolante (lana di vetro Saint-Gobain Isover). Vengono anche posati un cappotto termico esternamente (ciclo certificato Saint-Gobain Weber con lana di vetro Saint-Gobain Isover) e una controparete interna isolata (sistema a secco Saint-Gobain Gyproc con lana di vetro Saint-Gobain Isover). Si ottiene così una struttura lignea che funziona da “endoscheletro” completamente rivestito da isolante, progettato in BIM (Building Information Modeling) e analizzato energeticamente in BEM (Building Energy Modeling).

Innovativo anche il sistema finestra: grazie alla qualità delle vetrate isolanti Saint-Gobain Climalit sono assicurate le migliori performance in termini di protezione e isolamento termo-acustico, nonché di comfort visivo. I serramenti XYLIVING hanno design di stile ed elevatissime prestazioni e prevedono un montaggio semplice, ma impeccabile. Un sistema costituito da un pre-telaio appositamente studiato crea, infatti, una dima in sede di posa che elemina errori di discontinuità e conseguenti ponti termici e acustici, grazie a un corretto e preciso isolamento del cassonetto e degli spazi tecnici circostanti.

Considerando l’involucro nel suo complesso, i tempi di montaggio sono brevissimi e le prestazioni termiche raggiungibili sono stupefacenti, tanto da arrivare ai livelli di una Passivhouse.

Il progetto XYLIVING fa parte del programma Multi Comfort di Saint-Gobain, che si pone l’obiettivo di trovare l’equilibrio ottimale tra comfort, sostenibilità ed efficienza energetica.

Le case XYLIVING saranno “full electric”, dove la sola energia utilizzata sarà quella elettrica, proveniente dai pannelli fotovoltaici, e saranno dotate di un impianto di domotica e di monitoraggio.

Sotto il profilo della sostenibilità, i materiali impiegati rientrano nel concetto di economia circolare: per l’80% sono, infatti, riciclati e/o riciclabili. Inoltre, gli isolanti e i sistemi a secco, nonché le finiture interne, sono a bassissimo contenuto e rilascio di composti organici volatili. In particolare, le lastre in cartongesso, i controsoffitti e gli intonaci Saint-Gobain Gyproc riescono ad assorbire e neutralizzare fino all’80% della formaldeide contenuta nell’aria degli ambienti chiusi, grazie alla tecnologia brevettata Activ’Air.

“Tra gli obbiettivi del progetto XYLIVING vi è la sostenibilità ambientale, affinché diventi un aspetto quotidiano del costruire e del vivere, per questo abbiamo creato una soluzione capace di dare vita a una rigenerazione urbana, aprendo nuove opportunità di crescita e sviluppo a imprese e professionisti non necessariamente di grandi dimensioni o specializzate in costruzioni in legno – spiega Mariateresa Favola, responsabile del progetto XYLIVING. – In Saint-Gobain abbiamo condiviso le più innovative trasformazioni delle attività di progettazione, produzione e gestione dell’ambiente costruito, ideando un modello di vivere la casa in risposta alle mutate esigenze abitative, a sostegno del cambiamento culturale in atto nello sviluppo delle città.”

Il Gruppo Saint-Gobain è presente in 67 Paesi nel Mondo con oltre 179.000 dipendenti, con un fatturato di 40.8 miliardi di euro nel 2017. In Italia è presente dal 1889, con 24 stabilimenti e oltre 2.100 dipendenti per un fatturato di 700 milioni di euro nel 2017.