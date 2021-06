Le Previsioni Meteo per inizio Luglio: si torna alla normalità estiva, attenzione ai temporali

L’onda infuocata nordafricana, secondo le ultime previsioni meteo, sembrerebbe ancora persistere per quasi tutto giugno, salvo una lieve attenuazione dell’intensità negli ultimi giorni. Per la prima settimana di luglio, però, continuano a giungere conferme circa un moderato cambiamento della circolazione a scala generale atlantica, ma in maniera più apprezzabile sui settori mediterranei centro-meridionali. Infatti, dalle simulazioni dei modelli matematici, l’alta pressione, pur continuando a occupare buona parte del Mediterraneo, sembrerebbe spostare il suo baricentro decisamente più verso Ovest, tra Baleari, Marocco, Algeria e Spagna. Un’area anticiclonica si allungherebbe anche verso l’Europa settentrionale, soprattutto verso i settori scandinavi; sulla parte centrale europea, invece, l’anticiclone risulterebbe meno strutturato con ricorrenti infiltrazioni di aria umida atlantica verso i settori alpini e poi anche in discesa verso il Mediterraneo orientale.

Per di più, sull’Est del continente, potrebbe farsi strada una “breccia” moderatamente depressionaria anche questa in diverse fasi influente verso il Mediterraneo orientale e anche i settori adriatici nostri, con infiltrazioni di aria più fresca. Insomma, una prima settimana di luglio, secondo le previsioni meteo, che continuerebbe a essere caratterizzata da giornate di bel tempo e sole, ma alternate a altre decisamente più instabili per la confluenza, appunto, di infiltrazioni umide atlantiche o anche fresche continentali. Come rappresentato nell’immagine interna, un maggior rischio temporali in più occasioni, potrebbe riguardare diffusamente il Nord e le aree appenniniche e adriatiche centro-settentrionali. In alcune fasi, temporali anche sul Sud Appennino, tempo mediamente più stabile sui versanti tirrenici, sulle isole maggiori e sul resto del Sud. In riferimento alle temperature, le previsioni meteo prospettano un quadro termico grosso modo nella norma, magari con qualche lieve eccesso sulle regioni centro-settentrionali: temperature massime attese mediamente in pianura tra +30 e +35°C. Maggiori dettagli sulla prima settimana del nuovo mese, nei nostri quotidiani aggiornamenti.