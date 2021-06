Maltempo, forte temporale a Bologna: allagamenti, divelta la copertura di un palazzo e rami caduti [FOTO e VIDEO]

Il maltempo che sta colpendo buona parte d’Italia, con gravi allagamenti a Roma e Busto Arsizio, non ha risparmiato neanche Bologna e provincia. Sul capoluogo emiliano, nel tardo pomeriggio si è abbattuto un nubifragio che ha scaricato 37mm di pioggia, che ha allagato strade, sottopassaggi, cantine e garage.

Anche il forte vento ha provocato danni, sollevando la copertura di un edificio, situato tra via Stalingrado e via del Lavoro. Una porzione del manto di catrame flessibile è piombata su un furgoncino di una azienda di impianti idraulici fermo davanti allo stabile: fortunatamente due operai sono rimasti illesi. Sul posto sono intervenuti i Vigili del Fuoco, che hanno messo in sicurezza la copertura, i carabinieri della Stazione Navile e la polizia locale.

Sempre in via Stalingrado, il vento ha spezzato il pesante ramo di un albero che ha danneggiato diverse vetture in sosta.

Per monitorare il maltempo in atto, ecco le migliori pagine del nowcasting: