Bielorussia: Casu (Pd), ‘partiti progressisti a Berlino, Parigi e Roma a sostegno opposizione’

Roma, 14 lug. (Adnkronos) – “L’Spd di Berlino, il Ps di Parigi e il Pd di Roma hanno pubblicato una dichiarazione comune sulla situazione attuale in Bielorussia. Le tre principali realtà politiche cittadine porteranno avanti una campagna comune di sostegno alla società civile e ai cittadini del paese”. Lo dichiara Andrea Casu, segretario Pd Roma.

“Come partiti progressisti, continueranno a trattare l’acuta crisi in Bielorussia all’interno della famiglia S&D/SPE e rimarranno impegnati per una transizione pacifica e democratica. A livello municipale, chiederanno un’assistenza concreta ai governi delle città per sostenere l’iniziativa per la libertà del popolo bielorusso organizzata dall’opposizione di Svetlana Tikhanovskaya”.

“Roma, Parigi e Berlino possono insieme offrire un grande contributo alla mobilitazione internazionale per la libertà in Bielorussia. Oggi alle 19 alla festa de l’Unità di Roma presenteremo l’appello comune che abbiamo condiviso con SPD Berlin e PS Paris insieme ai parlamentari democratici Lia Quartapelle (Responsabile Esteri PD) e Filippo Sensi (membro del Consiglio d’Europa), a Nicoletta Pirozzi (Pres. Comitato esperti politica estera PD) e con la partecipazione del Direttore di Radio Radicale Alessio Falconio e di Tatiana Pobat della comunità bielorussa della Capitale “Supolka” di Roma”.