Borsellino: a Palermo la fiaccolata in memoria delle vittime della strage

MeteoWeb

Palermo, 19 lug. (Adnkronos) – La pandemia ed i divieti di manifestare non fermano il ricordo. Per il venticinquesimo anno consecutivo si svolgerà questai sera, alla 20, la tradizionale fiaccolata in memoria delle vittime della strage di via D?Amelio, nel 29° anniversario. La fiaccolata è organizzata dal ?Forum 19 Luglio?, cartello che raggruppa trasversalmente associazioni, movimenti ed istituzioni, e ?Comunità ?92?, coordinamento che unisce le varie anime della destra siciliana ideatrici della manifestazione. Come lo scorso anno, la Fiaccolata sarà statica e si svolgerà direttamente in via D?Amelio a partire dalle ore 20. Prima della consueta deposizione del tricolore, in programma alcuni momenti di ricordo all?insegna della cultura: l?attore Salvo Piparo reciterà due suoi scritti (?Il Cunto di Santino? sulla strage di Capaci e ?Lettera di un palermitano a Paolo Borsellino?), mentre il gruppo ?I Quattro Passi? (con la partecipazione straordinaria del maestro Massimo Barrale) suonerà alcuni pezzi tra cui l?inno nazionale.

Nel corso della serata, sarà trasmesso l?audio inedito di Borsellino, ritrovato negli archivi dell?Isspe che sarà diffuso dal Centro Studi ?Dino Grammatico?, di un convegno tenutosi nel gennaio 1989 nel quale il magistrato parla di lotta alla mafia.

Inoltre, sarà ricordato il magistrato Alfonso Giordano, già presidente del maxi processo, recentemente scomparso. ?Nonostante l?impossibilità di svolgere il corteo – dice Davide Gentile, portavoce del ?Forum XIX Luglio? – abbiamo voluto mantenere l?evento più longevo e partecipato a Palermo in ricordo dei caduti della strage di via D?Amelio. Sarà un 19 luglio all?insegna della cultura, una delle armi più importanti nella lotta alla mafia. La voce di Paolo Borsellino che ascolteremo in via D?Amelio sarà il modo migliore per rinnovare il nostro impegno per la questa terra?.