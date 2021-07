Covid: Boccia, ‘o green pass o vaccino obbligatorio, no anarchia’

Roma, 13 lug. (Adnkronos) – “A questo punto della pandemia, con la variante Delta che dilaga, non ci sono alternative: o green pass per tutti gli eventi pubblici o obbligo vaccinale per tutte le categorie a rischio. Non c’è una terza via, inutile girarci intorno, l’alternativa sarebbe l’anarchia auspicata dalla destra negazionista. In Regno Unito, che molti prendono come modello, stanno andando in crisi perché stanno aumentando i contagi proprio tra chi non è vaccinato o chi ha fatto solo la prima dose. Continuiamo con la vaccinazione di massa per arginare i rischi della nuova variante”. Così Francesco Boccia, deputato Pd e responsabile Enti locali della Segreteria nazionale, intervenendo alla presentazione del libro sulla gestione del Covid-19 ‘Ci abbiamo messo la faccia’ di Giovanni Lamberti.