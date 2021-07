Covid: gip Milano archivia accuse, Fedez non ha diffamato il Codacons

MeteoWeb

Milano, 16 lug. (Adnkronos) – Il gip di Milano Roberto Crepaldi ha disposto l’archiviazione dell’indagine per diffamazione contro Federico Lucia, in arte Fedez, partita da una denuncia del Codacons del 17 aprile 2020. A far nascere la disputa una storia pubblicata dal cantante su Instagram in cui accusava l’associazione di consumatori – promotrice di una raccolti fondi per combattere il coronavirus ma senza particolari dettagli sulla destinazione dei soldi – di voler ottenere visibilità da una tragedia. Per il giudice le affermazioni dell’artista rientrano nella libera manifestazione di opinioni. Si tratta solo di una delle diverse querele che il Codacons ha depositato contro il cantante.