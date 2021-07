Maltempo in Svizzera, forti piogge provocano frane e allagamenti nel Canton Ticino: 330mm a Coldrerio, auto sommerse a Grancia – FOTO e VIDEO

MeteoWeb

Un forte maltempo sta colpendo la Svizzera, in particolare il distretto di Lugano e la zona di Bellinzona, nel Canton Ticino. Secondo le indicazioni di MétéoSuisse, sono caduti oltre 55mm di pioggia a Lugano. Il sud del cantone è stato particolarmente colpito dalle piogge: sono caduti 80mm in 3 ore a Coldrerio. Nel corso delle ultime 48 ore, la località ha ricevuto circa 330mm di pioggia. Molteplici strade del cantone sono state chiuse.

Il tetto di una stazione di servizio è crollato a Lugano e nell’area sono state segnalate tante inondazioni, come dimostrano le foto della gallery scorrevole in alto e i video in fondo all’articolo. A Gudo, una frana ha costretto all’evacuazione di 3 abitazioni e di 9 persone. Una frana ha bloccato l’A2 in direzione nord all’altezza di Maroggia. Stamattina, la linea ferroviaria che collega Cadenazzo, nel Ticino, a Luino, nel Varesotto, è stata interrotta a causa delle forti piogge.

Il rigonfiamento dei corsi d’acqua e gli smottamenti sono ancora un pericolo, sottolinea la polizia cantonale, invitando la popolazione a prestare ancora attenzione, a non sostare sui ponti e in prossimità dei corsi d’acqua e ad evitare di avvicinarsi alle zone a rischio. Il livello del Lago di Lugano è salito di 20cm da ieri, ma rimane comunque di 40cm al di sotto del livello di pericolo 2 (moderato).