Roma, 13 lug. (Adnkronos) – Goldman Sachs ha chiuso il secondo trimestre del 2021 con un utile netto pari a 5,347 miliardi di dollari, in forte miglioramento rispetto ai 197 milioni di dollari dello stesso periodo dell’anno precedente. Il fatturato netto si attesta a 15,388 miliardi di dollari, in progressione del 15,74% rispetto ai 13,295 mld di dollari del secondo trimestre del 2020. Lo rende noto in un comunicato la banca d’affari Usa.