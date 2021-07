Intesa Sp: entra in Materias, incubatore di nuove tecnologie (2)

(Adnkronos) – Alberto Dal Poz, fondatore e ceo di Comec, presidente di Fondaco Sgr e già presidente di Federmeccanica è stato nominato consigliere di amministrazione di Materias in rappresentanza di Intesa Sanpaolo.

?Materias pone la massima attenzione alle tematiche ESG e alla Circular Economy, inserendo l?analisi dei potenziali impatti ambientali e sociali delle tecnologie esaminate tra i principali driver nella selezione dei progetti innovativi più promettenti?, afferma Flavio Gianetti, responsabile Merger & Acquisition di Intesa Sanpaolo. ?L?ingresso nel capitale della società rientra nelle linee guida del nostro Piano d?Impresa 2018-2021 e contribuirà a rafforzare il nostro impegno nel promuovere la ricerca scientifica e nell?incentivare la crescita dell?ecosistema dell?innovazione nazionale, in sinergia con Intesa Sanpaolo Innovation Center?.

Nicolais spiega che “le grandi potenzialità di Materias poggiano su un rapporto strutturato con il mondo dell?Accademia e della ricerca, che in Italia è particolarmente ricco e fecondo. Intervenendo lungo la cosiddetta Valle della Morte, Materias consente alle idee più brillanti e ai progetti più solidi di trasformarsi in impresa a beneficio della scienza, della società e degli azionisti?.