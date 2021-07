Maltempo, grandine di grandi dimensioni in Piemonte: traffico bloccato sulla tangenziale sud di Torino [FOTO e VIDEO]

Forti temporali sono in atto su gran parte del Piemonte occidentale, dopo le piogge torrenziali che stanno provocando frane ed esondazioni nel Verbano-Cusio-Ossola. Particolarmente colpito il Torinese, con grandine, anche di grosse dimensioni, segnalata in molte località della provincia.

Una violenta grandinata si è abbattuta anche su Torino, imbiancando le strade e paralizzando il traffico sulla tangenziale sud, come dimostrano le foto della gallery scorrevole in alto e i video in fondo all’articolo.

Per monitorare la situazione meteo, ecco le migliori pagine del nowcasting: