Omofobia, genitore di Non si tocca la famiglia: “Zan non ha preso lettera 79 associazioni”

Roma, 13 lug. (Adnkronos) – “Alessandro Zan si è rifiutato di prendere la lettera delle 79 associazioni, presentata il primo luglio in Senato e distribuita all’esterno di Palazzo Madama ai parlamentari”. Lo riferisce all’Adnkronos Giusy D’Amico di ‘Non si tocca la famiglia’ ed aggiunge: “Gliel’ha portata un rappresentante dei genitori e il deputato l’ha respinta. Zan non ha inoltre accettato di rispondere alle domande rivolte dai genitori presenti all’uscita del Senato. Ci ha negato il confronto”.

Si legge nella parte iniziale della lettera: “Siamo cittadini impegnati nell?ambito di circa settanta realtà associative no profit, attive nei campi della cultura, della giustizia, della formazione, dell?integrazione, della solidarietà sociale, familiare e sanitaria nonché della cooperazione internazionale, educati al rispetto dell?assoluta dignità di ogni persona, qualunque siano le sue condizioni e i tratti specifici. Consapevoli del ruolo di rappresentanti della nazione che l?art. 67 della Costituzione Vi assegna, ci appelliamo a Voi affinché siano realmente declinati nel corso dei lavori sul ddl 2005 (c.d. ddl Zan) i principi di laicità dello Stato (I) e di rispetto dei vincoli costituzionali (II), recentemente evocati dal Presidente del Consiglio nell?intervento nell?Aula di Palazzo Madama del 23 giugno scorso…..”.

I firmatari: Alleanza Cattolica, Ass. Amici di Lazzaro, Ass. Articolo 26, Ass. Cuore Azzurro, Ass. Cerchiamo il Tuo volto, Collatio.it, Ass. Convergenza Cristiana, Ass. Costruire Insieme, Ass. Culturale Zammeru Masil, Ass. Difendere la vita con Maria, Ass. Donum Vitae, Ass. Esserci, Ass. Etica & Democrazia, Ass. FamigliaSI, Ass. Family Day- Difendiamo I Nostri Figli, Ass. Il Crocevia, Aippc ? Ass. Italiana Psicologi e Psichiatri Cattolici, Ass. L?albero, Ass. Liberi e Forti, Associazioni Medici Cattolici Italiani, Ass. Nuova Generazione, Ass. naz. Pier Giorgio Frassati, Ass. Nonni 2.0, Ass. Non si tocca la famiglia, Ass. Politicainsieme, Ass. Progetto culturale, Ass. Proposte per Roma, Ass. Pro Vita & Famiglia, Ass. Generazione Famiglia, Ass. Radici, Ass. Rete Popolare, Ass. Risveglio, Ass. Umanitaria Padana, Ass. Vita Nuova ? Rete Italia Insieme, Ass. Vivere Salendo, Associazione volontariato Opera Baldo, Avvocatura In Missione, Associazione Nazionale Autonoma Professionisti (Anaps), Ass. Vita Consacrata per la Lombardia (Avcl), A.Ge. Lazio, Centro Nazionale Economi di Comunità (Cnec.), Centro Italiano di Promozione e di Assistenza per la Famiglia, Centro internazionale Giovanni Paolo II e per il magistero sociale della Chiesa, Centro Studi Livatino, Circoli insieme, Comitato Sale per la dottrina sociale, Civiltà dell?Amore, Commissario Lazio Accademia di storia dell?arte sanitaria, Comunità Papa Giovanni XXIII, Confederazione internazionale del clero, Conferenza Italiana Superiori Maggiori (Cism), CulturaCattolica.it, Fondazione De Gasperi, Fondazione Fiorentino Sullo, Forum Cultura Pace e Vita Ets, Forum delle Associazioni sociosanitarie, Giuristi per la Vita, Il Popolo della Famiglia, International Family News, Gru ? Gruppi di resistenza umana, La Casa dei Diritti, Movimento Cristiano Lavoratori ? Mcl, Movimento Per: Politica, Etica, Responsabilità, Movimento per la Vita, Movimento Regina dell?amore, Osservatorio di bioetica di Siena, Osservatorio parlamentare ?Vera lex??, Osservatorio per l?Educazione di Cesena, Presidenza Comitato scientifico Fondazione Fiorentino Sullo, Presidenza Comitato scientifico Ucid, Presidenza onoraria Società italiana di bioetica e comitati etici, Rete Liberi di educare, Scuola di Cultura Cattolica, Steadfas.