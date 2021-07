Omofobia: Rosato (Iv), ‘non esporre ddl Zan a far west emendamenti’

Roma 14 lug. (Adnkronos) – “Un voto, uno solo. La proposta di sospensiva al ddl Zan non passa per un solo voto. E’ chiaro quello che facilmente accadrà alla prima votazione a scrutinio segreto, bisognerà rincorrere i Ciampolillo sperando che serva a qualche cosa?. Così in un post su Facebook il presidente di Italia Viva, Ettore Rosato.

?Esporre questa legge al far west degli emendamenti in Senato significa non avere a cuore i diritti delle ragazze e dei ragazzi oggi discriminati. Tutto il resto è modesta retorica, è trasformare una battaglia per i diritti in una bandiera di partito da sventolare quando non si ha altro da dire. Ci vuole politica, quindi capacità di mediazione e di dialogo, non demagogici diktat?.