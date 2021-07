Omofobia: Scalfarotto, ‘rivoterei ddl Zan tale e quale ma a Senato numeri risicati’

Roma, 14 lug. (Adnkronos) – ?Io non trovo nessuna criticità nel testo del ddl Zan, l?ho votato alla Camera e lo rivoterei tale e quale”. Lo ha detto il sottosegretario all?interno Ivan Scalfarotto di Italia Viva nel corso di un dibattito sul Ddl Zan con il Presidente della Commissione Giustizia del Senato Andrea Ostellari, organizzato dalla Fondazione Einaudi.

“Il problema è che fra Camera e Senato ci sono delle differenze, siamo in un sistema di bicameralismo paritario, al Senato i numeri sono più risicati. Occorre salvaguardare l?obiettivo della legge, che è quello di proteggere le persone Lgbt: come Italia Viva pensiamo che questo obiettivo sia prevalente, non siamo interessati ad ammainare bandiere ma a dare una forte tutela alle persone omo, trans e bisessuali, quindi a condizione che il testo frutto della mediazione raggiunga i medesimi obiettivi e ci eviti il Vietnam parlamentare, facciamolo?.