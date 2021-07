Omofobia: Ungaro (Iv), ‘M5s non pervenuti, politica si fa prendendo posizioni’

MeteoWeb

Roma, 16 lug (Adnkronos) – “Invito il M5S a prendere una posizione netta su ddl Zan: fin qui che cosa hanno detto sulla legge per il contrasto alle discriminazioni omotransfobiche? Lo vogliono votare così com?è o sono per la mediazione? Non pervenuti e non basta una photo opportunity Grillo/Conte per fare politica: si fa in Parlamento prendendo posizioni sulle leggi?. Lo ha detto il deputato di Italia viva Massimo Ungaro a SkyTg24.